Чи можуть банки та обмінники не приймати долари старого зразка

В Україні деякі іноземні банкноти старого зразка або з пошкодженнями відмовляються приймати в банках та обмінниках. За них навіть пропонують менш вигідний курс. В НБУ пояснили, чи можуть установи встановлювати обмеження щодо цих валют.

Чи законно не приймати банкноти старого зразка

Раніше у коментарі 24 Каналу в НБУ зазначали, що банки та обмінники не можуть встановлювати обмеження щодо іноземної валюти, як от установам забороняється встановлювати обмеження щодо банкнот іноземної валюти.

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що згідно з пунктом 32 розділу ІV Положення № 1, уповноваженим, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції.

До речі, "старими" називають доларові купюри, які були випущені 1996 року. Уряд США після цього року почав випускати купюри з оновленим дизайном та захисними елементами.

Втім, як повідомив регулятор, відмова в обміні банкноти може здійснюватися тоді, коли не має можливості забезпечити передавання таких банкнот до банку-кореспондента відповідної держави для обміну цих банкнот на нові.

Зверніть увагу, що у такому випадку, установа має надати клієнту інформацію, що операції інкасо не здійснюються.

Що таке Інкасо Це одержання банком грошей за дорученням клієнта й зарахування цих грошей на його банківський рахунок.

Коли можуть відмовити в обміні

Здійснення операцій з іноземною валютою супроводжується певними ризиками. Річ у тому, що умови їх обміну з ознаками зношення чи пошкодження, або у разі вилучення з обігу, установлюється виключно іноземною державою, яка є емітентом цих банкнот.

Так, наприклад, на території України банки без будь-яких обмежень за сумою та безкоштовно обмінюють не придатні до обігу платіжні банкноти й монети національної валюти – гривні – на придатні,

– зазначають в Нацбанку.