Законно ли не принимать банкноты старого образца

Ранее в комментарии 24 Каналу в НБУ отмечали, что банки и обменники не могут устанавливать ограничения по иностранной валюте, как учреждениям запрещается устанавливать ограничения по банкнотам иностранной валюты.

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Напоминаем, что согласно пункту 32 раздела IV Положения № 1, уполномоченным учреждениям запрещается устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющиеся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым совершаются валютно-обменные операции.

Кстати, "старыми" называют долларовые купюры, выпущенные в 1996 году. Правительство США после этого года начало выпускать купюры с обновленным дизайном и защитными элементами.

Впрочем, как сообщил регулятор, отказ в обмене банкноты может осуществляться тогда, когда нет возможности обеспечить передачу таких банкнот в банк-корреспондент соответствующего государства для обмена этих банкнот на новые.

Обратите внимание, что в таком случае учреждение должно предоставить клиенту информацию, что операции инкассо не совершаются.

Что такое Инкасо Это получение банком денег по доверенности клиента и зачисление этих денег на его банковский счет.

Когда могут отказать в обмене

Осуществление сделок с иностранной валютой сопровождается определенными рисками. Дело в том, что условия их обмена с признаками износа или повреждения, или в случае изъятия из обращения, устанавливается исключительно иностранным государством, являющейся эмитентом этих банкнот.

Так, например, на территории Украины банки без каких-либо ограничений по сумме и бесплатно обменивают непригодные к обращению платежные банкноты и монеты национальной валюты – гривны – на пригодные,

– отмечают в Нацбанке.