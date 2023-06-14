Законно ли не принимать банкноты старого образца
Ранее в комментарии 24 Каналу в НБУ отмечали, что банки и обменники не могут устанавливать ограничения по иностранной валюте, как учреждениям запрещается устанавливать ограничения по банкнотам иностранной валюты.
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Кстати, "старыми" называют долларовые купюры, выпущенные в 1996 году. Правительство США после этого года начало выпускать купюры с обновленным дизайном и защитными элементами.
Впрочем, как сообщил регулятор, отказ в обмене банкноты может осуществляться тогда, когда нет возможности обеспечить передачу таких банкнот в банк-корреспондент соответствующего государства для обмена этих банкнот на новые.
Обратите внимание, что в таком случае учреждение должно предоставить клиенту информацию, что операции инкассо не совершаются.
Что такое ИнкасоЭто получение банком денег по доверенности клиента и зачисление этих денег на его банковский счет.
Когда могут отказать в обмене
- Осуществление сделок с иностранной валютой сопровождается определенными рисками. Дело в том, что условия их обмена с признаками износа или повреждения, или в случае изъятия из обращения, устанавливается исключительно иностранным государством, являющейся эмитентом этих банкнот.
Так, например, на территории Украины банки без каких-либо ограничений по сумме и бесплатно обменивают непригодные к обращению платежные банкноты и монеты национальной валюты – гривны – на пригодные,
– отмечают в Нацбанке.
- Если в кассира возникнут сомнительные относительно подлинности банкноты, он обязан изъять их и прислать для проведения исследований в НБУ.
- После того как банкноты иностранной валюты определяют настоящими, то Национальный банк возвращает их банку для возвращения предъявителям или же, по их желанию, принимает для совершения кассовых операций или принять на инкассо.