Китайська компанія хоче купити один із найбільших банків у Грузії

Китайська компанія планує викупити одного із найбільших кредиторів в Грузії. Якщо сторонам вдасться досягути угоди, то китайський банк може стати найбільшим в Грузії.

Китайський банк планує викупити одного із топових кредиторів в Грузії

Підприємець Іраклій Рухадзе підтвердив, що веде переговори з китайською компанією Hualing Group щодо продажу банку. Йдеться про трейтій за величиною банку в Грузії – Liberty. Про це пише 24 Канал з посиланням на грузинські ЗМІ.

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Бізнесмен заявив, що перегвори тривають, але вони далекі від угоди. Крім того, він додав, що вони ведуть переговори ще з двома компаніями.

До теми! Компанії Hualing Group належить Базісбанку (Basisbank). Рухадзе додав, що вони обговорюють угоду про продаж кредитора з Basisbank вдруге за три роки.

Якщо сторонам вдасться досягти угоди, то китайський Basisbank може стати найбільшим банком Грузії. Наразі найбільші банківські установи в країні належать інвесторам із Заходу. Йдеться про TBC та Bank of Georgia.

Нагадаємо, що Європейський центральний банк знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів, досягнувши найнижчих рівнів за останні кілька років.