Обмеження на іноземну валюту: Банк Росії ухвалив рішення

Центробанк Росії продовжив обмеження на зняття готівки. Йдеться саме про іноземну валюту. Зауважимо, що під це правило підпадають не всі вклади чи рахунки.

Що відомо про нове рішення Центробанку Росії?

Це правило поширюється на громадян, чий валютний рахунок або вклад відкритий до 9 березня 2026 року, повідомляє Центробанк Росії.

Зберігається ліміт на зняття валюти в сумі залишку грошових коштів на 00:00 за московським часом зазначеної дати, але не більше 10 тисяч доларів США або еквівалентної суми в євро, незалежно від валюти вкладу або рахунку, за умови,

– вказує російський Центробанк.

Що важливо знати про ці обмеження:

інші кошти можна і далі отримати в рублях;

це обмеження продовжили до 9 вересня 2026 року.

Важливо! Сума, яка виплачується, не може бути меншою ніж розрахована на день виплати за офіційним курсом, встановленим Центробанком Росії для коштів, що розмістили на рахунку до 9 вересня 2022 року.

А от кошти, які, розміщені після 9 вересня 2022 року надаються за курсом банку на дату, коли відбувається видача. Окрім цього, Центробанк Росії ухвалив рішення, що:

валютні перекази без відкриття рахунку видаються у рублях;

таке ж правило діє для тих, хто здійснює перекази через електронні гаманці.

Юридичним особам – нерезидентам видача готівки в доларах США, євро, фунтах стерлінгів, японських єн до 9 вересня 2026 року не провадиться, щодо інших валют обмежень немає,

– повідомляє Центробанк Росії.

Зверніть увагу! Ці обмеження ввели у зв'язку з санкціями.

Цікаво, що російський Центробанк ухвалює рішення про продовження цих обмежень не вперше. Наприклад, востаннє до цього відбувалося 5 вересня 2025 року, йдеться у повідомлення російського регулятора.

Які ще зміни затвердив Центробанк Росії?