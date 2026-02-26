Польський банк тепер працюватиме в Україні: ВРУ ухвалила рішення

Верховна Рада України ухвалила новий закон. Це рішення дозволяє польському державному банку працювати в Україні. Йдеться про Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Що відомо про рішення ВРУ, щодо польського банку?

Дозвіл на роботу польського банку регулюється Законом "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні", повідомляється на сайті ВРУ.

Важливо! Bank Gospodarstwa Krajowego це єдиний польський банк, що контролюється державою.

Реалізація Угоди сприятиме пришвидшенню відновлення України, розвитку фінансового та інвестиційного співробітництва з Польщею, а також залученню додаткових ресурсів для реалізації проєктів економічного розвитку,

– вказується на сайті українського уряду.

Завдяки цій угоді, український уряд, державні та приватні установи зможуть отримувати технічну чи фінансову допомогу у вигляді:

позик;

та інших фінансових інструментів.

Зокрема, таким чином буде здійснюватись підтримка експорту через гранти. До того ж це важливий крок для втілення проєктів, які мають сприяти відновленню та розвитку української держави.

Зауважимо, що реалізація цього Закону не потребуватиме додаткових витрат з українського державного бюджету. До того ж ухвалення такого рішення готувалось ще торік, повідомив колишній заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань.

Віктор Довгань Регіональний директор Budimex в Україні Йдеться про підтримку експорту, гранти або гарантії для реалізації проєктів щодо відновлення та розвитку України. Ці проєкти будуть визначені у співпраці між Урядом України, Урядом Польщі та банком.

Зверніть увагу! Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт цього закону ще на засіданні 3 лютого 2026 року. Тоді ж було рекомендовано винести ініціативу на розгляд ВРУ.

Що важливо знати про ухвалення рішення, щодо Bank Gospodarstwa Krajowego?