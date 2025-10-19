Україна володіє кількома стратегічними корисними копалинами, інтерес до яких мають іноземні інвестори. Йдеться як про літій та нікель, так і титан, який використовується в машинобудуванні та виробництві фарб та пластмас. Водночас підрахунки щодо запасів цього металу різняться.

Чи багато титану в Україні?

Відомо, що Україна наразі володіє близько 1% світових запасів титану, а це десь 8 мільйонів тонн цього металу, передає 24 Канал з посиланням на Центр економічної стратегії.

Річ у тім, що Україна до повномасштабного вторгнення у 2022 році забезпечувала 6% – 7% світового видобутку титанової руди та виробництва титанових концентратів.

Як свідчать дані Геологічної служби США, у 2024 році виробництво титану в країні скоротилося – до 120 тисяч тонн ільменіту та 10 тисяч тонн рутилового концентрату.

Наразі відомо, що найбільший виробник титану в Україні – Об'єднана гірничо-хімічна компанія (УГХК-Титан) – була приватизована за майже 4 мільярди гривень у 2024 році.

Цікаво, що в інтерв'ю РБК-Україна завідувач відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова розповіла, що в Україні насправді може бути набагато більше запасів титану, аніж 1%.

Йдеться про 20% від світових обсягів, що може зробити країну однією із ключових гравців щодо видобутку цього стратегічного металу.

Крім того, в Україні розвивається потужна індустрія видобутку будівельного каміння, зокрема рідкісних лабрадоритів.

Скільки в Україні корисних копалин?