Стратегический металл, которого может быть много в Украине: о каких запасах известно
- Украина владеет примерно 1% мировых запасов таких ископаемых как титан, но потенциально может иметь до 20% мировых запасов.
- В 2024 году производство титана в Украине сократилось.
Украина обладает несколькими стратегическими полезными ископаемыми, интерес к которым имеют иностранные инвесторы. Речь идет как о литий и никель, так и титан, который используется в машиностроении и производстве красок и пластмасс. В то же время подсчеты по запасам этого металла различаются.
Много ли титана в Украине?
Известно, что Украина сейчас владеет около 1% мировых запасов титана, а это где-то 8 миллионов тонн этого металла, передает 24 Канал со ссылкой на Центр экономической стратегии.
Читайте также Миллиарды под землей: какими рудами богата Украина
- Дело в том, что Украина до полномасштабного вторжения в 2022 году обеспечивала 6% – 7% мировой добычи титановой руды и производства титановых концентратов.
- Как свидетельствуют данные Геологической службы США, в 2024 году производство титана в стране сократилось – до 120 тысяч тонн ильменита и 10 тысяч тонн рутилового концентрата.
- Известно, что крупнейший производитель титана в Украине – Объединенная горно-химическая компания (УГХК-Титан) – была приватизирована за почти 4 миллиарда гривен в 2024 году.
Интересно, что в интервью РБК-Украина заведующий отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова рассказала, что в Украине на самом деле может быть гораздо больше запасов титана, чем 1%.
Речь идет о 20% от мировых объемов, что может сделать страну одним из ключевых игроков по добыче этого стратегического металла.
Кроме того, в Украине развивается мощная индустрия добычи строительных камней, в частности редких лабрадоритов.
Сколько в Украине полезных ископаемых?
По данным Forbes, по состоянию на 2023 год, совокупная стоимость всех полезных ископаемых в Украине достигает до 15 триллионов долларов. Из них более 70% приходится на ископаемые Донецкой, Днепропетровской и Луганской областей.
Интересно, что по данным канадской фирмы по оценке геополитических рисков SecDev за 2022 год Украина имеет еще больше ископаемых – их общая стоимость может достигать 26 триллионов долларов.
Территории с запасами энергоресурсов, металлов и минералов, оккупированных Россией на сегодня, оценивают почти в 12,5 триллионов долларов.