Багаті країни змінили свої плани щодо долара США та золота: який актив виграє

Всесвітня рада із золота представила результати опитування про плани центробанків з розвинених економік щодо дорогоцінного металу. Ці результати також стосуються долара.

Країни із розвиненою економікою мають на меті купувати більше золота. Одна із головних цілей – це страхування від ризиків, серед яких інфляція та економічні потрясіння.

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Розвинені країни роблять ставку на золото

Крім того, 56% центральних банків із розвинених економік прогнозують, що частка долара у світових резервах впаде протягом наступних 5 років. Водночас майже дві третини регуляторів з економік, що розвиваються, очікували на такі ж результати.

Варто додати, що накопичують дорогоцінний метал й країни, що розвиваються, Китай та його союзники. Таким чином, вони прагнуть диверсифікувати свою діяльність стосовно долара.

У червні з'явилася інформація, що Китай припинив скуповувати золото , оскільки ціна досягнула нового максимуму. До цього центральний банк збільшував резерви металу протягом 18 місяців.

Такі настрої досить сильно контрастують з тим, що золото торгується на пікових рівнях. Нагадаємо, що історичний максимум дорогоцінного металу становить 2450 доларів за унцію. На момент, створення цього матеріалу ціна золота коливається на рівні 2401 долара за унцію, згідно з Markets Insider.

Плани центробанків щодо золота змінилися через глобальне скорочення доларових резервів за відсутності іншої валюти-заміни для долара.