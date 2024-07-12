Страны с развитой экономикой имеют целью покупать больше золота. Одна из главных целей – это страхование от рисков, среди которых инфляция и экономические потрясения.

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Развитые страны делают ставку на золото

Кроме того, 56% центральных банков из развитых экономик прогнозируют, что доля доллара в мировых резервах упадет в течение следующих 5 лет. В то же время почти две трети регуляторов из развивающихся экономик,, ожидали такие же результаты.

Стоит добавить, что накапливают драгоценный металл и развивающиеся страны,, Китай и его союзники. Таким образом, они стремятся диверсифицировать свою деятельность по отношению к доллару.

К теме! В июне появилась информация, что Китай прекратил скупать золото, поскольку цена достигла нового максимума. До этого центральный банк увеличивал резервы металла в течение 18 месяцев.

Такие настроения довольно сильно контрастируют с тем, что золото торгуется на пиковых уровнях. Напомним, что исторический максимум драгоценного металла составляет 2450 долларов за унцию. На момент, создания этого материала цена золота колеблется на уровне 2401 доллара за унцию, согласно Markets Insider.

Планы центробанков в отношении золота изменились из-за глобального сокращения долларовых резервов при отсутствии другой валюты-замены для доллара.