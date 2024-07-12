Скільки коштує барель нафти

Під час торгів у п'ятницю, 12 липня 2024 року, нафта Brent подорожчала на 72 центи або на 0,8%. Сировина торгується на рівні 86,12 долара за барель.

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Водночас нафта West Texas Intermediate додала в ціні 85 центів або 1%. Американська сировина коштує 83,47 долара за барель, пише видання Reuters. Обидві марки нафти зростали в ціні протягом двох попередніх торгових сесій.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 86,18 долара за барель (+ 0,91%)

Контракти WTI торгуються за ціною 83,53 долара за барель (+ 1,10%).

Які фактори вливають на ринок нафти

Нафта продовжує зростати в ціні на тлі сигналів про зниження інфляційного тиску у першій економіці світу – США. Ця країна є найбільшим споживачем нафти у світі. Це посилює очікування того, що Федеральний резерв почне знижувати процентні ставки у найближчому майбутньому.

Нафта нафти марки Brent перетнула позначку у 86 доларів за барель, хоча вона все ще налаштована на падіння за підсумками тижнями. Попередньо очікують спад приблизно на рівні 1%.