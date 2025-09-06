Ще 25 серпня 1996 року український президент Леонід Кучма підписав Указ "Про грошову реформу". Цього ж року українці вперше взяли до рук нову валюту.

Хто створив перші гривні?

Одним із головних авторів дизайну перших банкнот гривні став художник Василь Лопата, повідомляє 24 Канал.

Разом з графіком Борисом Максимовим він розробляв портрети та композиції. Вони мали поєднати національну українську історію з сучасними графічними стандартами. Саме ці ескізи лягли в основу перших грошей.

Проте є цікавий факт. Він полягає у тому, гривня була не просто надрукована, а повністю готова до використання ще з 1992 року.

Чому гривню не запустили у 1992 році? Валюту надрукували у Канаді та на Мальті. Зберігали її у спеціальних сховищах Національного банку. Однак події відтермінували запуск на цілих чотири роки. Причиною того стали непрості економічні обставини та політичні вагання.

Доктор історичних наук, а також старший зберігач фондів Музею грошей НБУ Андрій Бойко-Гагарін розповів, що гривня чекала свого часу.

Щоб підготуватися до обміну, банкам заздалегідь розіслали плакати із зображеннями нових монет та банкнот, аби люди бачили, що реформа буде відкритою й без сюрпризів,

– сказав Андрій Бойко-Гагарін.

Однак люди бачили у нових грошах справжню загрозу. Навіть у засобах масової інформації реакція не була позитивною.

Коли ми переглядали газети 1995 – 1996 років, то знайшли багато свідчень того, як люди реагували на новину про гривню,

– зазначив доктор історичних наук.

Цікаво! У газетах навіть траплялися заголовки: "Гривні не буде і слава Богу".

Що ще варто знати про українські гроші?