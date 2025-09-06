Еще 25 августа 1996 года украинский президент Леонид Кучма подписал Указ "О денежной реформе". В этом же году украинцы впервые взяли в руки новую валюту.

Кто создал первые гривны?

Одним из главных авторов дизайна первых банкнот гривны стал художник Василий Лопата, сообщает 24 Канал.

Вместе с графиком Борисом Максимовым он разрабатывал портреты и композиции. Они должны были совместить национальную украинскую историю с современными графическими стандартами. Именно эти эскизы легли в основу первых денег.

Однако есть интересный факт. Он заключается в том, гривна была не просто напечатана, а полностью готова к использованию еще с 1992 года.

Почему гривну не запустили в 1992 году? Валюту напечатали в Канаде и на Мальте. Хранили ее в специальных хранилищах Национального банка. Однако события отсрочили запуск на целых четыре года. Причиной тому стали непростые экономические обстоятельства и политические колебания.

Доктор исторических наук, а также старший хранитель фондов Музея денег НБУ Андрей Бойко-Гагарин рассказал, что гривна ждала своего часа.

Чтобы подготовиться к обмену, банкам заранее разослали плакаты с изображениями новых монет и банкнот, чтобы люди видели, что реформа будет открытой и без сюрпризов,

– сказал Андрей Бойко-Гагарин.

Однако люди видели в новых деньгах настоящую угрозу. Даже в средствах массовой информации реакция не была положительной.

Когда мы просматривали газеты 1995 – 1996 годов, то нашли много свидетельств того, как люди реагировали на новость о гривне,

– отметил доктор исторических наук.

Интересно! В газетах даже попадались заголовки: "Гривны не будет и слава Богу".

Что еще стоит знать об украинских деньгах?