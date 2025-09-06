Хто створив перші гривні?
Одним із головних авторів дизайну перших банкнот гривні став художник Василь Лопата, повідомляє 24 Канал.
Разом з графіком Борисом Максимовим він розробляв портрети та композиції. Вони мали поєднати національну українську історію з сучасними графічними стандартами. Саме ці ескізи лягли в основу перших грошей.
Проте є цікавий факт. Він полягає у тому, гривня була не просто надрукована, а повністю готова до використання ще з 1992 року.
Чому гривню не запустили у 1992 році?
Валюту надрукували у Канаді та на Мальті. Зберігали її у спеціальних сховищах Національного банку. Однак події відтермінували запуск на цілих чотири роки. Причиною того стали непрості економічні обставини та політичні вагання.
Доктор історичних наук, а також старший зберігач фондів Музею грошей НБУ Андрій Бойко-Гагарін розповів, що гривня чекала свого часу.
Щоб підготуватися до обміну, банкам заздалегідь розіслали плакати із зображеннями нових монет та банкнот, аби люди бачили, що реформа буде відкритою й без сюрпризів,
– сказав Андрій Бойко-Гагарін.
Однак люди бачили у нових грошах справжню загрозу. Навіть у засобах масової інформації реакція не була позитивною.
Коли ми переглядали газети 1995 – 1996 років, то знайшли багато свідчень того, як люди реагували на новину про гривню,
– зазначив доктор історичних наук.
Цікаво! У газетах навіть траплялися заголовки: "Гривні не буде і слава Богу".
Що ще варто знати про українські гроші?
На купюрі номіналом у 10 гривень мали зобразити Івана Мазепу. Однак це викликало чимало обурення в українців.
Віктор Ющенко згадував, що коли Мазепу зобразили на банкноті, то йому подзвонили з Верховної Ради та запитали, чому на грошах "розмістили зрадника".