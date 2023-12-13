Відтак, Австрія незадоволена, що Україна внесла австрійський Raiffeisen Bank International – до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це написав Рікард Джозвяк, редактор "Радіо Свобода" з питань Європи.

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Посли ЄС досі не погодили 12-й пакет санкцій щодо РФ. Тепер Австрія скаржиться на те, що банк Raiffeisen потрапив до українського чорного списку НУО,

– написав журналіст.

Що відомо про Райффайзен Банк

Райффайзен банк – досі продовжує роботу в Росії. Наразі він є одним із найважливіших фінансових каналів, через який російські бізнеси здійснюють валютні операції. Завдяки цьому банк отримує значні прибутки, а отже – активно фінансує бюджет Росії своїми податками.

Саме через це, у березні цього року, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Повторення ситуації: Угорщина та OTP Bank

До цього, протягом місяців Угорщина блокувала виділення 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для України. А все через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк – ОТП Банк – у перелік міжнародних спонсорів війни.

На початку жовтня стало відомо, що Україна вилучила ОТП Банк зі списку. Однак, Угорщина стверджує, себто Україна – не надала жодних гарантій, що аналогічна ситуація з будь-яким іншим угорським підприємство не повториться. А тому продовжує утримувати своє вето.