Австрия недовольна, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International – в перечень международных спонсоров войны. Об этом написал Рикард Джозвяк, редактор "Радио Свобода" по Европе.

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После ЕС до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций в отношении РФ. Теперь Австрия жалуется на то, что банк Raiffeisen попал в украинский черный список НПО,

– написал журналист.

Что известно о Райффайзен Банке

Райффайзен банк – до сих пор продолжает работу в России. В настоящее время он является одним из важнейших финансовых каналов, через который российские бизнесы совершают валютные операции. Благодаря этому банк получает значительные доходы, а значит – активно финансирует бюджет России своими налогами.

Именно поэтому, в марте этого года, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Повторение ситуации: Венгрия и OTP Bank

До этого, в течение месяцев Венгрия блокировала выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для Украины. А все потому, что украинское НАПК внесло крупнейший венгерский банк – ОТП Банк. – в перечень международных спонсоров войны.

В начале октября стало известно, что Украина изъяла ОТП Банк из списка. Однако, Венгрия утверждает, что Украина – не предоставила никаких гарантий, что аналогичная ситуация с любым другим венгерским предприятие не повторится. Поэтому продолжает удерживать свое вето.