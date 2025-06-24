Акції американських та європейських авіакомпаній стрімко зростають: в чому причина

Акції американських та європейських авіакомпаній зросли на тлі очікувань збереження режиму припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Раніше їм доводилось скасовувати рейси до популярних близькосхідних міст, включаючи Дубай та Доху.

На скільки зросли акції авіакомпаній

Цінні папери європейських авіаперевізників, таких як Air France-KLM, British Airways, та Lufthansa, додали в ціні від 6% до 10%. Акції Wizz Air зросли на 3,2%, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Американські авіакомпанії – United Airlines, Delta Air Lines і American Airlines – на ранкових торгах також подорожчали. Приблизно на 4% кожна.

Чому зросли акції авіакомпаній

Авіакомпанії по всьому світу раніше скасували рейси до декількох близькосхідних міст, включаючи Дубай і Доху. Це відбулось після того, як кілька країн закрили свій повітряний простір у відповідь на удар Ірану по американській військовій базі "Аль-Удейд" у Катарі.

Зростання акцій туристичних компаній пояснюється як зниженням цін на паливо, так і зниженням геополітичних ризиків: можливого спаду інтересу до закордонних поїздок, викликаного ескалацією конфлікту, ймовірно, вдалося уникнути,

– зазначив інвестиційний директор AJ Bell Расс Моулд.

Учасники ринку розраховують на подальше збереження режиму припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.