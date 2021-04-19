Цифровий Пікассо: на аукціоні Sotheby’s продали NFT-піксель майже за 1,4 мільйона доларів

Популярність токенів (NFT) зростає шаленими темпами. Ця технологія стала мегапопулярною у світі мистецтва. На останньому аукціоні цифрового мистецтва продали роботи на загальну суму 16,8 мільйона доларів.

Роботи криптохудожника, який відомий під псевдонімом Пак, продали на всесвітньо відомому аукціоні Sotheby’s. Торги тривали протягом трьох днів. Справжнє ім'я творця невідоме.

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Війна ставок

За один з лотів клієнти вели запеклу боротьбу, яка тривала понад годину. Перемогу здобув колекціонер Ерік Янг. Йдеться про роботу "The Pixel", яку продали за 1,36 мільйона доларів. Варто зауважити, що це зображення звичайного сірого пікселя.

Автор роботи навіть розмістив у Twitter зображення равликів, назвавши торги "війною ставок у піксельному масштабі".

Найбільше увагу колекціонерів привертали роботи Пака, які неможливо відтворити в реальному житті. Зокрема, лот під назвою "Перемикач" продали за 1,4 мільйона доларів. Це зображення чорно-білої фігури, яка крутиться. Лот виграв інвестор Дамін Медине з Каліфорнії. Особливістю цієї роботи є те, що фігурка може змінювати форму, за побажанням покупця.

NFT (non-fungible tokens, українською – невзаємозамінні токени) – це категорія цифрової валюти, де кожна монета є унікальною одиницею. Головною перевагою цієї системи є неможливість обміняти одну купюру чи монету на іншу. Активи існують лише у власній криптосистемі.

Автор також виставив на аукціон серію анімованих зображень кубів The Fungible Collection, ціна яких коливалася від 500 до 1 500 доларів. Відомо, що майже 20 тисяч "Кубів" були продані за 15 хвилин за 500 доларів.

Пак – наш Пікассо,

– зазначив виконавчий директор криптобіржі Binance Колін Голтра.