Цифровой Пикассо: на аукционе Sotheby's продали NFT-пиксель почти за 1,4 миллиона долларов
Популярность токенов (NFT) растет бешеными темпами. Эта технология стала мегапопулярной в мире искусства. На последнем аукционе цифрового искусства продали работы на общую сумму 16,8 миллиона долларов.
Источник:The Wall Street Journal
Работы криптохудожника, который известен под псевдонимом Пак, продали на всемирно известном аукционе Sotheby's. Торги продолжались в течение трех дней. Реальное имя создателя неизвестно.
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Война ставок
За один из лотов клиенты вели ожесточенную борьбу, которая продолжалась более часа. Победу одержал коллекционер Эрик Янг. Речь идет о работе "The Pixel", которую продали за 1,36 миллиона долларов. Стоит заметить, что это изображение обычного серого пикселя.
Наибольшее внимание коллекционеров привлекали работы Пака, которые невозможно воспроизвести в реальной жизни. В частности, лот под названием "Переключатель" продали за 1,4 миллиона долларов. Это изображение черно-белой фигуры, крутится. Лот выиграл инвестор Дамин Медина из Калифорнии. Особенностью этой работы является то, что фигурка может менять форму, по желанию покупателя.
Автор также выставил на аукцион серию анимированных изображений кубов The Fungible Collection, цена которых колебалась от 500 до 1 500 долларов. Известно, что почти 20 тысяч "Кубов" были проданы за 15 минут за 500 долларов.
Пак – наш Пикассо,
– отметил исполнительный директор криптобиржи Binance Колин Голтра.
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