Популярность токенов (NFT) растет бешеными темпами. Эта технология стала мегапопулярной в мире искусства. На последнем аукционе цифрового искусства продали работы на общую сумму 16,8 миллиона долларов.

Работы криптохудожника, который известен под псевдонимом Пак, продали на всемирно известном аукционе Sotheby's. Торги продолжались в течение трех дней. Реальное и мя создателя неизвестно.

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Война ставок

За один из лотов клиенты вели ожесточенную борьбу, которая продолжалась более часа. Победу одержал коллекционер Эрик Янг. Речь идет о работе "The Pixel" , которую продали за 1,36 миллиона долларов. Стоит заметить, что это изображение обычного серого пикселя.

Автор работы даже разместил в Twitter изображения улиток, назвав торги "войной ставок в пиксельном масштабе".

Наибольшее внимание коллекционеров привлекали работы Пака, которые невозможно воспроизвести в реальной жизни. В частности, лот под названием "Переключатель" продали за 1,4 миллиона долларов. Это изображение черно-белой фигуры, крутится. Лот выиграл инвестор Дамин Медина из Калифорнии. Особенностью этой работы является то, что фигурка может менять форму, по желанию покупателя.

NFT (Non-fungible tokens, по русскому – взаимозаменяемы токены) – это категория цифровой валюты, где каждая монета является уникальной единицей. Главным преимуществом этой системы является невозможность обменять одну купюру или монету на другую. Активы существуют только в собственной криптосистеме.

Автор также выставил на аукцион серию анимированных изображений кубов The Fungible Collection, цена которых колебалась от 500 до 1 500 долларов. Известно, что почти 20 тысяч "Кубов" были проданы за 15 минут за 500 долларов.

Пак – наш Пикассо,

– отметил исполнительный директор криптобиржи Binance Колин Голтра.