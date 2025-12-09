З третьої спроби вийшло: АРМА продало судно, яке незаконно вивозило українське зерно

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 8 грудня провело аукціон, де було продано арештоване судно USKO MFU. Це була третя спроба реалізації цього об'єкту.

Що відомо про аукціон, відносно судна USKO MFU?

Перемогло на торгах одеське ТОВ "Уневерсал ЛТД", яке належить Галині Беднарській, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Prozorro.Продажі".

"Придбали" судно за пропозицію – 2,48 мільйона гривень. Водночас покупцю доведеться сплатити 4,42 мільйона митних платежів.

Потрібно зауважити, що як повідомляє АРМА, судно має низку проблем. Його потрібно доопрацювати, адже:

USKO MFU має вм'ятини на бортах;

на судні пошкоджено навігаційне обладнання;

до того ж головний двигун судна потребує капітального ремонту через тривалий простій.

Експерти вважають, що USKO MFU, попри всі недоліки, має значний інвестиційний потенціал. Зокрема, через наявність там – основного силового агрегата. А також:

через можливість переобладнання;

та відновлення.

Актив є привабливим як для майбутнього комерційного використання, так і для компаній, що спеціалізуються на судноремонті або утилізації морського транспорту,

– наголошує АРМА.



Як виглядає судно USKO MFU, що перебуває під арештом в Україні / Фото War.Sanction

Що відомо про арештоване судно USKO MFU?