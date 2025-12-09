С третьей попытки получилось: АРМА продали судно, которое незаконно вывозило украинское зерно

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) 8 декабря провело аукцион, где было продано арестованное судно USKO MFU. Это была третья попытка реализации этого объекта.

Что известно об аукционе, относительно судна USKO MFU?

Победило на торгах одесское ООО "Уневерсал ЛТД", которое принадлежит Галине Беднарской, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Prozorro.Продажи".

"Приобрели" судно за предложение – 2,48 миллиона гривен. В то же время покупателю придется уплатить 4,42 миллиона таможенных платежей.

Нужно заметить, что как сообщает АРМА, судно имеет ряд проблем. Его нужно доработать, ведь:

USKO MFU имеет вмятины на бортах;

на судне повреждено навигационное оборудование;

к тому же главный двигатель судна требует капитального ремонта из-за длительного простоя.

Эксперты считают, что USKO MFU, несмотря на все недостатки, имеет значительный инвестиционный потенциал. В частности, из-за наличия там – основного силового агрегата. А также:

из-за возможности переоборудования;

и восстановления.

Актив является привлекательным как для будущего коммерческого использования, так и для компаний, специализирующихся на судоремонте или утилизации морского транспорта,

– отмечает АРМА.



Как выглядит судно USKO MFU, находящееся под арестом в Украине / Фото War.Sanction

Что известно об арестованном судне USKO MFU?