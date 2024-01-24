Російська нафта може стати невигідною для Китаю та Індії: до чого тут Червоне море

Загострення ситуації у Червоному морі призводить до, щонайменше, коригування логістичних ланцюжків для постачання різних категорій товарів. Зокрема, йдеться про нафту. Ба більше, це може стати ударом для Росії.

Конфлікт у Червоному морі призвів до того, що кількість нафтових танкерів, які проходили через Суецький канал, суттєво зменшилася. Варто виділити, що це надзвичайно важливий маршрут для світової торгівлі.

Варте уваги Інвестиції з розумом та мінімальним ризиком: чому варто звернути увагу на "нобелівські портфелі"

Експорт російської нафти під загрозою у Червоному морі

Відповідно, ця ситуація ставить під питання постачання російської нафти до Китаю та Індії, які на сьогодні є головними ринками збуту для агресора. За даними S&P Global Ratings, за перші 6 місяців 2023 року на російську нафту припадало приблизно 75% нафтового трафіку Суецького каналу в південному напрямку. Судна з нафтою направлялися саме до вище згаданих країн.

Компанія AXSMarine, яка надає дані про судноплавство, інформує, що кількість танкерів у Суецькому каналі впала на понад 50% за тиждень (починаючи з 15 січня) в порівнянні з попереднім.

Таким чином, Росія постала перед досить складним вибором маршруту:

Танкери з нафтою можуть йти навколо африканського мису Доброї Надії, але це набагато довший шлях;

Інша опція – Суецький канал, який стягує транзитний збір, але скорочує час у дорозі майже на два тижні.

Маршрути для постачання нафти / Інфографіка Reuters Graphics Reuters Graphics

У разі зростання напруженості у Червоному морі та регіоні також можуть знову збільшити страховий внесок для танкерів, які прямують цим маршрутом. Для прикладу, якщо страховий внесок підвищать до 1,8%, то транспортування через Суецький канал зрівняється у вартості зі шляхом навколо Африки, але без урахування більших витрат на фрахт або паливо.

Через це російська нафта для Китаю та Індії може або суттєво зрости в ціні, або її доведеться чекати довше. Нагадаємо, що за 2023 рік приблизно 90% нафти Росія продавала саме до вказаних вище країн. Це може стати шансом для Саудівської Аравії, яка перебуває у кращій ситуації у контексті логістики.

Експерти з Vortexa додають, що протягом останніх шести місяців російський експорт становив близько 20% експорту до Китаю та Індії, тоді як експорт Саудівської Аравії в середньому – 15%. Проте за останні два місяці ситуація значно змінилася. Річ у тому, що російський експорт зменшився до 18%, але частка саудитів зросла на ринку до 16%.