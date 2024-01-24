Российская нефть может стать невыгодной для Китая и Индии: при чем здесь Красное море

Обострение ситуации в Красном море приводит к, по меньшей мере, корректировке логистических цепочек для снабжения различных категорий товаров. В частности, речь идет о нефти. Более того, это может стать ударом для России.

Конфликт в Красном море привел к тому, что количество нефтяных танкеров, проходивших через Суэцкий канал, существенно уменьшилось. Следует выделить, что это очень важный маршрут для мировой торговли.

Достойно внимания Инвестиции с умом и минимальным риском: почему стоит обратить внимание на "нобелевские портфели"

Экспорт российской нефти под угрозой в Красном море

Соответственно, эта ситуация ставит под вопрос поставки российской нефти в Китай и Индию, которые на сегодняшний день являются главными рынками сбыта для агрессора. По данным S&P Global Ratings, за первые 6 месяцев 2023 года на российскую нефть приходилось около 75% нефтяного трафика Суэцкого канала в южном направлении. Суда с нефтью направлялись именно в вышеупомянутые страны.

Компания AXSMarine, предоставляющая данные о судоходстве, информирует, что количество танкеров в Суэцком канале упало более чем на 50% за неделю (начиная с 15 января) по сравнению с предыдущим.

Таким образом, Россия предстала перед достаточно сложным выбором маршрута:

Танкеры с нефтью могут идти вокруг африканского мыса Доброй Надежды, но это гораздо более долгий путь;

Другая опция – Суэцкий канал, взимающий транзитный сбор, но сокращающий время в пути почти на две недели.

Маршруты для поставки нефти / Инфографика Reuters Graphics Reuters Graphics

В случае роста напряженности в Красном море и регионе также могут снова увеличить страховой взнос для танкеров, следующих по этому маршруту. Например, если страховой взнос повысят до 1,8%, то транспортировка через Суэцкий канал сравнится со стоимостью маршрута вокруг Африки, но без учета больших затрат на фрахт или топливо.

Поэтому российская нефть для Китая и Индии может либо существенно вырасти в цене, либо ее придется ждать дольше. Напомним, что за 2023 год примерно 90% нефти Россия продавала именно в вышеуказанные страны. Это может стать шансом Саудовской Аравии, которая находится в лучшей ситуации в контексте логистики.

Эксперты из Vortexa добавляют, что за последние шесть месяцев российский экспорт составил около 20% экспорта в Китай и Индию, тогда как экспорт Саудовской Аравии в среднем – 15%. Однако в последние два месяца ситуация значительно изменилась. Дело в том, что российский экспорт снизился до 18%, но доля саудитов выросла на рынке до 16%.