Що відбувається з цінами на нафту

З початку атак Ізраїлю на Іран ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 11%, при цьому спостерігалися різкі коливання цін у різні дні. Очікується, що з понеділка, 23 червня зростання продовжиться, оскільки удари США помітно підвищили ставки у регіоні, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Примітно! На Близький Схід припадає третина світового виробництва нафти.

Наскільки стійким виявиться зростання цін на "чорне золото", залежить від подальших кроків Ірану. Поки що постачання нафти з регіону не порушувалося, а іранський експорт навіть зріс із початку атак Ізраїлю.

Декілька трейдерів заявили, що, попри очікуваний стрибок цін при відкритті торгів, для його закріплення знадобляться реальні перебої в постачаннях.

Тепер, коли США зробили свій хід, м'яч на стороні Ірану. Вибрана ними стратегія дій у відповідь і визначить подальший напрямок цін,

– зазначив керівник відділу досліджень Onyx Capital Group Гаррі Чилінгуірян.

Чим може відповісти Іран

Одним із головних ризиків трейдери вважають можливе блокування Ормузької протоки – вузького морського коридору на виході з Перської затоки, через яку проходить близько 20% світової нафти, включаючи постачання не лише з Ірану, а й від ключових країн-членів ОПЕК.

Багато чого залежатиме від того, як Іран відреагує найближчими годинами та днями. Це може призвести до зростання цін на нафту до 100 доларів за барель, якщо Тегеран виконає озвучені раніше загрози. Це може бути удар у відповідь по американським інтересам в регіоні, включаючи нафтову інфраструктуру в Іраку або спроба перекрити Ормузьку протоку, що може різко загострити конфлікт,

– заявив енергетичний аналітик MST Marquee Сол Кавонік.

Brent під тиском

На цьому тижні очікується зростання волатильності нафти – від стрибків на ринку опціонів до подорожчання перевезень та дизельного пального. Крім того, може змінитися структура майбутніх нафтових контрактів, що вплине на прогнози аналітиків.

Ринок прагне визначеності, а те, що відбувається, втягує США все глибше в близькосхідний театр. Швидше за все, ВМС США буде доручено забезпечити відкритість протоки,

– зазначив глобальний енергетичний стратег Rabobank Джо ДеЛора.

Ринок нафти нестабільний

Як зазначають аналітики, навіть до активного залучення США у конфлікт на Близькому Сході ринок перебував у нестабільності. Трейдери закривали ф'ючерсні позиції – темпами, близькими до рекордних. Це відображає як напруженість через високу волатильність, так і непередбачуваність подальших подій.

Важливо! З моменту закриття торгів 12 червня – за день до атаки Ізраїлю на Іран – загальний обсяг ф'ючерсних контрактів на основних біржах скоротився на еквівалент 367 мільйонів барелів, або приблизно на 7%.

За словами трейдерів та брокерів, висока волатильність ускладнила ціноутворення протягом усього останнього тижня.

Поточні цінові коливання слід розглядати як частину стратегії зниження ризиків. Надалі основними індикаторами залишаться волатильність ринку та обсяги відкритих позицій,

– заявив старший стратег із сировинних товарів Marex Group Plc Райан Фіцморіс.

Що відбувається з цінами на транспортування нафти

Від початку атак Ізраїлю вартість фрахту танкерів, що прямують з Близького Сходу до Китаю, збільшилася майже на 90%. Істотно зріс і прибуток суден, що перевозять нафтопродукти – бензин та авіаційне паливо. Як зазначається, щодня майже тисяча суден в регіоні щодня стикається з глушенням GPS-сигналів, що підвищує ризики навігації.

Примітно! Зростання ризиків у регіоні та подорожчання перевезень посилюють попит на нафту з альтернативних джерел за межами Перської затоки.

Як будуть компенсувати можливий стрибок цін на нафту

Як зазначається, світовий ринок нафти вже стикався з подібними ситуаціями. У 2019 році після атаки на нафтопереробний комплекс в Абкаїці Саудівська Аравія тимчасово втратила 7% світових постачань. Проте котирування Brent повернулися до колишнього рівня всього за кілька тижнів завдяки оперативному відновленню виробництва.

Крім того, країни-імпортери мають стратегічні резерви, які можна залучити у разі потреби, що дозволяє згладити потенційні збої в постачаннях. За словами трейдерів, це одна з причин, через яку навіть попри геополітичні ризики, ринок поки що не демонстрував суттєвого зростання.