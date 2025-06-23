Что происходит с ценами на нефть

С начала атак Израиля на Иран фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 11%, при этом наблюдались резкие колебания цен в разные дни. Ожидается, что с понедельника, 23 июня рост продолжится, поскольку удары США заметно повысили ставки в регионе, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Нефть стремительно дорожает после ударов США по ядерным объектам Ирана: на сколько выросли цены

Примечательно! На Ближний Восток приходится треть мирового производства нефти.

Насколько устойчивым окажется рост цен на "черное золото", зависит от дальнейших шагов Ирана. Пока что поставки нефти из региона не нарушались, а иранский экспорт даже вырос с начала атак Израиля.

Несколько трейдеров заявили, что, несмотря на ожидаемый скачок цен при открытии торгов, для его закрепления понадобятся реальные перебои в поставках.

Теперь, когда США сделали свой ход, мяч на стороне Ирана. Выбранная ими стратегия ответных действий и определит дальнейшее направление цен,

– отметил руководитель отдела исследований Onyx Capital Group Гарри Чилингуирян.

Чем может ответить Иран

Одним из главных рисков трейдеры считают возможное блокирование Ормузского пролива – узкого морского коридора на выходе из Персидского залива, через который проходит около 20% мировой нефти, включая поставки не только из Ирана, но и от ключевых стран-членов ОПЕК.

Многое будет зависеть от того, как Иран отреагирует в ближайшие часы и дни. Это может привести к росту цен на нефть до 100 долларов за баррель, если Тегеран выполнит озвученные ранее угрозы. Это может быть ответный удар по американским интересам в регионе, включая нефтяную инфраструктуру в Ираке или попытка перекрыть Ормузский пролив, что может резко обострить конфликт,

– заявил энергетический аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Brent под давлением

На этой неделе ожидается рост волатильности нефти – от скачков на рынке опционов до подорожания перевозок и дизельного топлива. Кроме того, может измениться структура будущих нефтяных контрактов, что повлияет на прогнозы аналитиков.

Рынок стремится к определенности, а то, что происходит, втягивает США все глубже в ближневосточный театр. Скорее всего, ВМС США будет поручено обеспечить открытость пролива,

– отметил глобальный энергетический стратег Rabobank Джо ДеЛора.

Рынок нефти нестабилен

Как отмечают аналитики, даже до активного вовлечения США в конфликт на Ближнем Востоке рынок находился в нестабильности. Трейдеры закрывали фьючерсные позиции – темпами, близкими к рекордным. Это отражает как напряженность из-за высокой волатильности, так и непредсказуемость дальнейших событий.

Важно! С момента закрытия торгов 12 июня – за день до атаки Израиля на Иран – общий объем фьючерсных контрактов на основных биржах сократился на эквивалент 367 миллионов баррелей, или примерно на 7%.

По словам трейдеров и брокеров, высокая волатильность усложнила ценообразование в течение всей последней недели.

Текущие ценовые колебания следует рассматривать как часть стратегии снижения рисков. В дальнейшем основными индикаторами останутся волатильность рынка и объемы открытых позиций,

– заявил старший стратег по сырьевым товарам Marex Group Plc Райан Фицморис.

Что происходит с ценами на транспортировку нефти

С начала атак Израиля стоимость фрахта танкеров, следующих с Ближнего Востока в Китай, увеличилась почти на 90%. Существенно выросла и прибыль судов, перевозящих нефтепродукты – бензин и авиационное топливо. Как отмечается, ежедневно почти тысяча судов в регионе ежедневно сталкивается с глушением GPS-сигналов, что повышает риски навигации.

Примечательно! Рост рисков в регионе и подорожание перевозок усиливают спрос на нефть из альтернативных источников за пределами Персидского залива.

Как будут компенсировать возможный скачок цен на нефть

Как отмечается, мировой рынок нефти уже сталкивался с подобными ситуациями. В 2019 году после атаки на нефтеперерабатывающий комплекс в Абкаике Саудовская Аравия временно потеряла 7% мировых поставок. Однако котировки Brent вернулись к прежнему уровню всего за несколько недель благодаря оперативному восстановлению производства.

Кроме того, страны-импортеры имеют стратегические резервы, которые можно привлечь в случае необходимости, что позволяет сгладить потенциальные сбои в поставках. По словам трейдеров, это одна из причин, по которой даже несмотря на геополитические риски, рынок пока не демонстрировал существенного роста.