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Як відреагував російський фондовий ринок

Як повідомляє низка російських ЗМІ, початок переговорів у китайському Шеньчжені дещо підбадьорив учасників торгів: індекс Московської біржі (IMOEX) на піку додав 0,44%, сягнувши 2 480,92 пункту. Утім, оптимізм виявився зовсім нетривалим.

Уже після завершення зустрічі, яка тривала орієнтовно півтори години, індикатор різко пішов униз: станом на 12:27 за київським часом він сягнув 2 442,23 пункту, втративши 1,6% від денного максимуму. І хоча згодом фондовий ринок країни-агресорки дещо оговтався, повернутися в "зелену зону" йому так і не вдалося. Серед лідерів падіння опинилися цінні папери енергетичної компанії "Інтер РАО", банку "Санкт-Петербург" і навіть Новолипецького металургійного комбінату.

Динаміка індексу Московської біржі за останній тиждень / Скриншот з сайту РБК

До слова, під час пресконференції за підсумками саміту кремлівський диктатор розповів журналістам, що за зачиненими дверима лідери обговорювали можливе реформування ООН, питання безпеки та неприпустимість поширення ядерної зброї. Щоправда, особливо болісно інвестори відреагували на слова про Кримський міст.

Після ударів по Кримському мосту домовлятися не будемо. Будемо відповідати на ці удари… Вважаю, що наші дії у відповідь будуть набагато боліснішими, ніж те, що зробив київський режим– пригрозив Путін, назвавши Кримський міст "цивільним об'єктом".

Усього за 10 хвилин після цих слів IMOEX втратив ще 1,07%, опустившись до 2 422,53 пункту. Від моменту закриття основної торговельної сесії в середу, 18 листопада, падіння становило вже 1,92%.

Про що говорили лідери

До слова, зустріч стала першими в історії тристоронніми переговорами керівників Росії, Китаю та США, а після протокольних промов лідери перейшли до закритого формату. Помічник кремлівського господаря Юрій Ушаков заявив, що бесіда минула "в доброзичливій атмосфері". Зрештою, за підсумками саміту було підписано так звану декларацію про наміри підтримувати стратегічну стабільність і безпеку.

Нагадаємо, ще до початку перемовин Трамп зауважив, що США та Китай мають спільний інтерес у забезпеченні безперебійного транспортування нафти через Ормузьку протоку, судноплавство якою було порушено внаслідок війни в Ірані.