Атака на Хезболлу в Лівані "вдарила" по Motorola

Ввечері, 17 вересня, акції компанії Motorola почали стрімко падати, повідомляє TradingView. Головна причина – масовий підрив пейджерів, які використовує угрупування Хезболла для зв'язку. Додають, що ці пейджери виробила саме американська компанія Motorola.

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На момент створення цього матеріалу, акції Motorola торгуються на рівні 438 доларів за штуку. На цю мить акції американської технологічної компанії уже подешевшали на понад 1%. Водночас ринкова капіталізація компанії наразі становить 73,09 мільярда доларів.

До теми! Видання The Wall Street Journal повідомляє, що пейджери, які вибухнули, були з нової партії пристроїв, яку угруповання отримало нещодавно. Міністр охорони здоровʼя Лівану заявив, що у результаті атаки загинуло, щонайменше, 8 осіб та понад 2750 отримали поранення, згідно з даними Associated Press.

На цю мить падіння на акції Motorola не вплинуло на показники компанії за рік. Адже у річному розрахунку цінні папери подорожчали на понад 53%, тоді як з січня 2024 року – трохи більше, як на 40%. Про це повідомляє портал Market Watch.