Атака на Хезболлу в Ливане "ударила" по Motorola

Вечером, 17 сентября, акции компании Motorola начали стремительно падать, сообщает TradingView. Главная причина – массовый подрыв пейджеров, которые использует группировка Хезболла для связи. Добавляют, что эти пейджеры произвела именно американская компания Motorola.

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На момент создания этого материала, акции Motorola торгуются на уровне 438 долларов за штуку. На данный момент акции американской технологической компании уже подешевели более чем на 1%. В то же время рыночная капитализация компании сейчас составляет 73,09 миллиарда долларов.

К теме! Издание The Wall Street Journal сообщает, что пейджеры, которые взорвались, были из новой партии устройств, которую группировка получила недавно. Министр здравоохранения Ливана заявил, что в результате атаки погибло, по меньшей мере, 8 человек и более 2750 получили ранения, согласно данным Associated Press.

На данный момент падение на акции Motorola не повлияло на показатели компании за год. Ведь в годовом исчислении ценные бумаги подорожали более чем на 53%, тогда как с января 2024 года – чуть более, как на 40%. Об этом сообщает портал Market Watch.