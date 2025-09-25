Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Більше ніяких грошей на СВО: Україна "поклала" російську банківську систему швидких платежів
25 вересня, 12:05
3

Більше ніяких грошей на СВО: Україна "поклала" російську банківську систему швидких платежів

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Кіберфахівці ГУР України успішно атакували російську платіжну систему "СШП", паралізувавши її роботу.
  • Збитки сервісу оцінюються у 30 мільйонів доларів США.

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) провели успішну атаку на російські сервіси. В результаті, вдалося паралізувати роботу національної платіжної системи Росії "СШП".

Що відомо про атаку на платіжну систему "СШП"?

Як повідомили 24 Каналу джерела у ГУР, DDOS атаки здійснювались на платіжну систему "СШП" та провайдера "ТрансТелеКом".

Читайте також Різко здорожчала: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз

Довідка: "СШП" – система швидких платежів Центробанку Росії.

Зазначимо, що "СШП" активно використовується для переказів коштів на російські "благодійні та волонтерські організації". А в реальності – гроші віддаються на проєкти, які сприяють "підтримці СВО".


Результати атаки ГУР на СШП Росії / Скриншот наданий 24 Каналу

Результатом атаки стало те, що багато росіян не змогли:

  • провести миттєві перекази;
  • здійснити онлайн-платежі.

У соцмережах Єкатеринбурга з'явилися масові скарги на неможливість онлайн-оплати за проїзд у міському транспорті, або розрахунків на АЗС. Кібератака також залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах Росії, 
– зазначають представники ГУР.

Зверніть увагу! За попередніми оцінками, атака українських сил на "СШП" принесла сервісу збитки у 30 мільйонів доларів США.

Що відомо про останні атаки ГУР?

  • 24 вересня стало відомо, що кіберфахівці ГУР зламали сервери окупаційної влади Криму. В результаті було отримано більш як 100 терабайтів розвідувальних матеріалів. Серед матеріалів, зокрема, є службове листування так званого голови Криму Сергія Аксьонова.

  • 23 вересня дрони ГУР "вдарили" по мосту у Бєлгородській області. В результаті атаки, споруду було знищено. Зазначимо, що цей міст активно використовувався для транспортування російської техніки та військових.

  • 16 вересня стало відомо про велику помсту ГУР. Розвідники ліквідували росіян, які вчиняли воєнні злочини на українській території. Атака здійснювалась біля у населеному пункті біля російського міста Владивостока. 