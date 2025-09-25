Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) провели успішну атаку на російські сервіси. В результаті, вдалося паралізувати роботу національної платіжної системи Росії "СШП".

Що відомо про атаку на платіжну систему "СШП"?

Як повідомили 24 Каналу джерела у ГУР, DDOS атаки здійснювались на платіжну систему "СШП" та провайдера "ТрансТелеКом".

Довідка: "СШП" – система швидких платежів Центробанку Росії.

Зазначимо, що "СШП" активно використовується для переказів коштів на російські "благодійні та волонтерські організації". А в реальності – гроші віддаються на проєкти, які сприяють "підтримці СВО".



Результати атаки ГУР на СШП Росії / Скриншот наданий 24 Каналу

Результатом атаки стало те, що багато росіян не змогли:

провести миттєві перекази;

здійснити онлайн-платежі.

У соцмережах Єкатеринбурга з'явилися масові скарги на неможливість онлайн-оплати за проїзд у міському транспорті, або розрахунків на АЗС. Кібератака також залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах Росії,

– зазначають представники ГУР.

Зверніть увагу! За попередніми оцінками, атака українських сил на "СШП" принесла сервісу збитки у 30 мільйонів доларів США.

Що відомо про останні атаки ГУР?