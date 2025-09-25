Більше ніяких грошей на СВО: Україна "поклала" російську банківську систему швидких платежів
- Кіберфахівці ГУР України успішно атакували російську платіжну систему "СШП", паралізувавши її роботу.
- Збитки сервісу оцінюються у 30 мільйонів доларів США.
Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) провели успішну атаку на російські сервіси. В результаті, вдалося паралізувати роботу національної платіжної системи Росії "СШП".
Що відомо про атаку на платіжну систему "СШП"?
Як повідомили 24 Каналу джерела у ГУР, DDOS атаки здійснювались на платіжну систему "СШП" та провайдера "ТрансТелеКом".
Довідка: "СШП" – система швидких платежів Центробанку Росії.
Зазначимо, що "СШП" активно використовується для переказів коштів на російські "благодійні та волонтерські організації". А в реальності – гроші віддаються на проєкти, які сприяють "підтримці СВО".
Результати атаки ГУР на СШП Росії / Скриншот наданий 24 Каналу
Результатом атаки стало те, що багато росіян не змогли:
- провести миттєві перекази;
- здійснити онлайн-платежі.
У соцмережах Єкатеринбурга з'явилися масові скарги на неможливість онлайн-оплати за проїзд у міському транспорті, або розрахунків на АЗС. Кібератака також залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах Росії,
– зазначають представники ГУР.
Зверніть увагу! За попередніми оцінками, атака українських сил на "СШП" принесла сервісу збитки у 30 мільйонів доларів США.
Що відомо про останні атаки ГУР?
24 вересня стало відомо, що кіберфахівці ГУР зламали сервери окупаційної влади Криму. В результаті було отримано більш як 100 терабайтів розвідувальних матеріалів. Серед матеріалів, зокрема, є службове листування так званого голови Криму Сергія Аксьонова.
23 вересня дрони ГУР "вдарили" по мосту у Бєлгородській області. В результаті атаки, споруду було знищено. Зазначимо, що цей міст активно використовувався для транспортування російської техніки та військових.
16 вересня стало відомо про велику помсту ГУР. Розвідники ліквідували росіян, які вчиняли воєнні злочини на українській території. Атака здійснювалась біля у населеному пункті біля російського міста Владивостока.