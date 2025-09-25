Укр Рус
25 сентября, 12:05
3

Больше никаких денег на СВО: Украина "положила" российскую банковскую систему быстрых платежей

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Киберспециалисты ГУР Украины успешно атаковали российскую платежную систему "СБП", парализовав ее работу.
  • Убытки сервиса оцениваются в 30 миллионов долларов США.

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) провели успешную атаку на российские сервисы. В результате удалось парализовать работу национальной платежной системы России "СБП".

Что известно об атаке на платежную систему "СБП"?

Как сообщили 24 Каналу источники в ГУР, DDOS атаки осуществлялись на платежную систему "СБП" и провайдера "ТрансТелеКом".

Справка: "СБП" – система быстрых платежей Центробанка России.

Отметим, что "СБП" активно используется для переводов средств на российские "благотворительные и волонтерские организации". А в реальности – деньги отдаются на проекты, которые способствуют "поддержке СВО".


Результаты атаки ГУР на СБП России / Скриншот предоставлен 24 Каналу

Результатом атаки стало то, что многие россияне не смогли:

  • провести мгновенные переводы;
  • осуществить онлайн-платежи.

В соцсетях Екатеринбурга появились массовые жалобы на невозможность онлайн-оплаты за проезд в городском транспорте, или расчетов на АЗС. Кибератака также оставила без интернета и интерактивного телевидения сотни тысяч абонентов локальных провайдеров во многих регионах России, 
– отмечают представители ГУР.

Обратите внимание! По предварительным оценкам, атака украинских сил на "СБП" принесла сервису убытки в 30 миллионов долларов США.

Что известно о последних атаках ГУР?

  • 24 сентября стало известно, что киберспециалисты ГУР взломали серверы оккупационных властей Крыма. В результате было получено более 100 терабайт разведывательных материалов. Среди материалов, в частности, есть служебная переписка так называемого главы Крыма Сергея Аксенова.

  • 23 сентября дроны ГУР "ударили" по мосту в Белгородской области. В результате атаки, сооружение было уничтожено. Отметим, что этот мост активно использовался для транспортировки российской техники и военных.

  • 16 сентября стало известно о большой мести ГУР. Разведчики ликвидировали россиян, которые совершали военные преступления на украинской территории. Атака осуществлялась у в населенном пункте возле российского города Владивостока.