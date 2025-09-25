Больше никаких денег на СВО: Украина "положила" российскую банковскую систему быстрых платежей
- Киберспециалисты ГУР Украины успешно атаковали российскую платежную систему "СБП", парализовав ее работу.
- Убытки сервиса оцениваются в 30 миллионов долларов США.
Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) провели успешную атаку на российские сервисы. В результате удалось парализовать работу национальной платежной системы России "СБП".
Что известно об атаке на платежную систему "СБП"?
Как сообщили 24 Каналу источники в ГУР, DDOS атаки осуществлялись на платежную систему "СБП" и провайдера "ТрансТелеКом".
Читайте также Резко подорожала: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке сейчас
Справка: "СБП" – система быстрых платежей Центробанка России.
Отметим, что "СБП" активно используется для переводов средств на российские "благотворительные и волонтерские организации". А в реальности – деньги отдаются на проекты, которые способствуют "поддержке СВО".
Результаты атаки ГУР на СБП России / Скриншот предоставлен 24 Каналу
Результатом атаки стало то, что многие россияне не смогли:
- провести мгновенные переводы;
- осуществить онлайн-платежи.
В соцсетях Екатеринбурга появились массовые жалобы на невозможность онлайн-оплаты за проезд в городском транспорте, или расчетов на АЗС. Кибератака также оставила без интернета и интерактивного телевидения сотни тысяч абонентов локальных провайдеров во многих регионах России,
– отмечают представители ГУР.
Обратите внимание! По предварительным оценкам, атака украинских сил на "СБП" принесла сервису убытки в 30 миллионов долларов США.
Что известно о последних атаках ГУР?
24 сентября стало известно, что киберспециалисты ГУР взломали серверы оккупационных властей Крыма. В результате было получено более 100 терабайт разведывательных материалов. Среди материалов, в частности, есть служебная переписка так называемого главы Крыма Сергея Аксенова.
23 сентября дроны ГУР "ударили" по мосту в Белгородской области. В результате атаки, сооружение было уничтожено. Отметим, что этот мост активно использовался для транспортировки российской техники и военных.
16 сентября стало известно о большой мести ГУР. Разведчики ликвидировали россиян, которые совершали военные преступления на украинской территории. Атака осуществлялась у в населенном пункте возле российского города Владивостока.