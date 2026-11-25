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Що сталося у фінансовому "серці" Ер-Ріяда

У вівторок, 24 листопада, хусити вдруге за тиждень атакували головний діловий район столиці Саудівської Аравії, пише Bloomberg. Черговий удар відбувся на тлі загострення протистояння між королівством та єменським угрупованням.

За даними служби цивільної оборони, унаслідок інциденту постраждали 11 людей. На оприлюдненій відомством світлині видно пошкодження кількох поверхів хмарочоса, у якому розташована штаб-квартира суверенного інвестиційного фонду (Public Investment Fund). У цьому ж фінансовому кварталі працюють офіси Saudi Aramco, Brookfield і Goldman Sachs. Щоправда, ще з жовтня співробітників перевели на дистанційний режим роботи після обстрілів міжнародного аеропорту Ер-Ріяда.

Пошкодження хмарочоса в Ер-Ріяді / Фото The General Directorate of Saudi Civil Defense в X

Ці удари ускладнюють реалізацію планів спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана із залучення до столиці міжнародних банків, інвесторів та компаній, що є одним із ключових напрямів стратегії диверсифікації економіки королівства.

Нагадаємо, збройне протистояння відновилося у липні після затишшя, що тривало з 2022 року. Відтоді цей конфлікт фактично став другим фронтом у війні США проти Ірану.

Еллісон Майнор Старша наукова співробітниця програми з питань Близького Сходу Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Причиною атак хуситів на Саудівську Аравію є війна в самому Ємені, а не війна США проти Ірану. Утім, обидва конфлікти тісно пов'язані. Якщо війна з Іраном знову загостриться, королівство вперше може зазнати одночасних ударів з територій Ємену, Ірану та Іраку. Це значно підвищить ризик атаки з катастрофічними наслідками.

До слова, наслідки бойових дій уже відображаються в прогнозах:

Зокрема, економіка Саудівської Аравії, що є найбільшою в арабському світі та оцінюється в 1,3 трильйона доларів, може скоротитися цьогоріч на 2,1%;

тоді як бюджетний дефіцит держави – зрости до 4,9% ВВП.

Під прицілом також нафтова інфраструктура

У середу, 25 листопада, Саудівська Аравія повідомила про перехоплення дронів поблизу Рас-Танури на узбережжі Перської затоки, де розташований найбільший НПЗ королівства та об'єкти з експорту сировини: у районі впали уламки.

Нагадаємо, підприємство потужністю 550 тисяч барелів на добу вже було пошкоджене в жовтні. За даними консалтингової компанії Energy Aspects, унаслідок тієї атаки основна установка з перероблення не функціонувала щонайменше місяць.