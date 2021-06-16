Секрети Apple: як не лише витрачати гроші на IPhone, а й заробляти на ньому

Компанія Apple вийшла на ринок смартфонів у 2007 році. За цей час корпорація заробила на продажі IPhone шалені статки, постійно створюючи новіші та дорожчі моделі. Ажіотажний попит – це запорука надприбутків Apple.

Тільки уявіть, якби кожного року замість придбання нової моделі IPhone ви інвестували б цю суму в акції компанії Apple. На цю мить ви могли б називати себе мільйонером. Все тому, що цінні папери корпорації з початку торгівлі на біржі зросли в ціні майже в 11 разів – з 11,5 долара до понад 127 доларів за актив.

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Грамотне рішення

Протягом довгого періоду продажі iPhone 6 та iPhone 6 Plus встановлювали рекорд за рекордом. Проте, наприкінці 2020 року Apple підкорила нову вершину, продавши найбільшу кількість iPhone у своїй історії. Прибуток компанії склав 111 мільярдів доларів, а чистий дохід – майже 29 мільярдів доларів. На продажі своєї продукції техгігант заробив 96 мільярдів доларів, тоді як конкретна модель iPhone принесла Apple 66 мільярдів доларів. Вперше кількість активних користувачів iPhone у світі перевищила позначку в 1 мільярд осіб.

Вартість смартфонів Apple з роками суттєво зросла. Якщо у 2007 році Iphone можна було придбати за 499 доларів, то вартість останніх моделей – 12 та 12 Pro – коливається в діапазоні від 699 до 999 доларів, відповідно. Натомість одна акція Apple зараз коштує трохи більше, ніж 127 доларів. Важливо пам'ятати, що навіть найкращий IPhone швидко застаріє й дуже швидко істотно втратить у ціні, тоді як цінні папери Apple, навпаки, будуть лише дорожчати.

З 2007 року ви могли б придбати 18 смартфонів, витративши на них приблизно, або інвестували б аналогічну суму в активи Apple. Станом на сьогодні ця інвестиція перетворилася б удоларів. За умови подальшого зростання котирувань, яке може скласти ще близько 20%, прибутковість буде тільки зростати.

Цінні папери Apple з 2007 року зросли в 11 разів / Фото Unsplash

Інвестувати – просто!

Заробляти на популярності IPhonе насправді набагато простіше, ніж може здатися, на перший погляд. Будь-яка людина сьогодні може стати інвестором та купити акції найбільших американських компаній, в тому числі й Apple Для цього зовсім не потрібно володіти мільйонами або мати вищу освіту у сфері фінансів. Головне – правильно вибрати фінансову компанію.

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Одним з кращих варіантів є компанія Forex Club, яка вже понад 20 років допомагає трейдерам по всьому світу вигідно інвестувати кошти. Наприклад, для того, щоб перетворити Apple на джерело доходів потрібно всього лише відкрити та поповнити торговий рахунок, наприклад на платформі Libertex від Forex Club, вибрати акції цієї компанії, а також визначитися з сумою угоди.

Після цього достатньо буде просто натиснути кнопку "в ріст" або "в зниження", щоб здійснити операцію в потрібному напрямку. Розібратися в особливостях здійснення операцій вам завжди допоможуть експерти Forex Club з багаторічним досвідом успішної торгівлі на фінансових ринках. Для цього необхідно лише записатися на консультацію до фахівців компанії.