Секреты Apple: как не только тратить деньги на IPhone, но и зарабатывать на нем

Компания Apple вышла на рынок смартфонов в 2007 году. За это время корпорация заработала на продаже IPhone сумасшедшие деньги, постоянно создавая новые и дорогие модели. Ажиотажный спрос – это залог сверхприбылей Apple.

Только представьте, если бы каждый год вместо приобретения новой модели IPhone вы инвестировали бы эту сумму в акции компании Apple. На данный момент вы могли бы называть себя миллионером. Все потому, что ценные бумаги корпорации с начала торговли на бирже выросли в цене почти в 11 раз – с 11,5 доллара до более 127 долларов за актив.

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Грамотное решение

В течение долгого периода продажи iPhone 6 и iPhone 6 Plus устанавливали рекорд за рекордом. Однако, в конце 2020 года Apple покорила новую вершину, продав наибольшее количество iPhone в своей истории. Прибыль компании составила 111 миллиардов долларов, а чистый доход – почти 29 миллиардов долларов. На продаже своей продукции техгигант заработал 96 миллиардов долларов, тогда как конкретная модель iPhone принесла Apple 66 миллиардов долларов. Впервые количество активных пользователей iPhone в мире превысило отметку в 1 миллиард человек.

Стоимость смартфонов Apple с годами существенно возросла. Если в 2007 году Iphone можно было приобрести за 499 долларов, то стоимость последних моделей – 12 и 12 Pro –колеблется в диапазоне от 699 до 999 долларов, соответственно. Зато одна акция Apple сейчас стоит чуть больше, чем 127 долларов. Важно помнить, что даже самый лучший IPhone быстро устареет и очень быстро существенно потеряет в цене, тогда как ценные бумаги Apple, наоборот, будут только дорожать.

С 2007 года вы могли бы приобрести 18 смартфонов, потратив на них примерно, или инвестировали бы аналогичную сумму в активы Apple. На сегодня эта инвестиция превратилась бы вдолларов. При условии дальнейшего роста котировок, который может составить еще около 20%, доходность будет только расти.

Ценные бумаги Apple с 2007 года выросли в 11 раз / Фото Unsplash

Инвестировать – просто!

Зарабатывать на популярности iPhonе на самом деле гораздо проще, чем может показаться, на первый взгляд. Любой человек сегодня может стать инвестором и купить акции крупнейших американских компаний, в том числе и Apple. Для этого вовсе не нужно обладать миллионами или иметь высшее образование в сфере финансов. Главное – правильно выбрать финансовую компанию.

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Одним из лучших вариантов является компания Forex Club, которая уже более 20 лет помогает трейдерам по всему миру выгодно инвестировать средства. Например, для того, чтобы превратить Apple в источник доходов нужно всего лишь открыть и пополнить торговый счет, например, на платформе Libertex от Forex Club, выбрать акции этой компании, а также определиться с суммой сделки.

После этого достаточно будет просто нажать кнопку "в рост" или "в снижение", чтобы осуществить операцию в нужном направлении. Разобраться в особенностях осуществления операций вам всегда помогут эксперты Forex Club с многолетним опытом успешной торговли на финансовых рынках. Для этого необходимо лишь записаться на консультацию к специалистам компании.