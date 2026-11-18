Adv

Якого металу може забракнути

У 2027 році світовий ринок платини може повернутися до дефіциту, який становитиме 279 тисяч тройських унцій. Про це свідчить новий квартальний звіт Всесвітньої ради з інвестицій у платину (WPIC), оприлюднений 18 листопада.

Одним із ключових чинників стане відновлення інтересу інвесторів до металу. За прогнозами аналітиків, попит на такі зливки й монети зросте одразу на 55% – до 448 тисяч тройських унцій. Гендиректор організації Тревор Реймонд додав, що цьому сприятимуть очікування підвищення цін і розширення доступності інвестпродукції.

Як мінялася спотова ціна платини протягом 2026 року (у доларах США за унцію) / Скриншот із сайту Bloomberg

Окрім того, третій рік поспіль збільшуватимуться потреби промисловості, яка залишається основною рушійною силою довгострокового споживання. У 2027 році цей показник може сягнути рекордних за весь період спостережень 2,66 мільйона унцій, а найбільше зростання очікують у хімічній та нафтопереробній галузях.

Цікаво! Завдяки стійкості до корозії та високих температур платину використовують у виробництві автомобільних каталізаторів, електроніки, кардіостимуляторів тощо. Додаткові перспективи відкриває розвиток ШІ.

Натомість у ювелірному мистецтві збережеться тенденція до скорочення споживання цього дорогоцінного металу. Після цьогорічного падіння потреба для виготовлення прикрас може зменшитися ще на 3% – до 1,71 мільйона унцій.

Нагадаємо, дехто вважає платину одним із найвдаліших матеріалів для обручок завдяки білому відтінку, міцності та гіпоалергенності. До того ж майстри найчастіше використовують сплав 950-ї проби, у якому частка домішок мінімальна.