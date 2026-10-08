Чому люди обирають платину

Дехто вважає платину одним із найвдаліших матеріалів для обручок – її цінують за природний білий відтінок, виразний блиск і міцність, що особливо важливо для щоденного носіння.

Метал добре зберігає форму й не потребує додаткової обробки для підтримання світлого кольору. Щоправда, деякі виробники все ж наносять родій, аби зробити поверхню яскравішою та стійкішою до подряпин, пише Гемологічний інститут Америки (GIA).

Ще одна причина популярності – гіпоалергенні властивості платини. В ювелірних виробах вона зазвичай має чистоту близько 95%, тому ризик подразнення шкіри нижчий, аніж у випадку з багатьма іншими сплавами, що містять більшу частку домішок.

Раніше платина належала до найдорожчих дорогоцінних металів через рідкісність і складність видобутку. Однак останніми роками її ринкова вартість знизилася, тоді як золото, навпаки, подорожчало.

Щоб довести необроблений платиновий виріб до якісного дзеркального блиску, потрібно більше часу й зусиль. Тож за ціною він може бути близьким до виробів із білого золота – залежно від дизайну та проби,

– пояснюють експерти.

Нагадаємо, найбільші у світі запаси металів платинової групи (зокрема паладію, іридію, осмію, родію та рутенію) має Південна Африка. Також до трійки лідерів входять Росія та Зімбабве.

Скільки коштує такий брухт в Україні

До слова, напередодні НБУ показав оновлене розпорядження, згідно з яким закупівельні ціни на метал у брухті (без ПДВ) такі: