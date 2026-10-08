Чому люди обирають платину
Дехто вважає платину одним із найвдаліших матеріалів для обручок – її цінують за природний білий відтінок, виразний блиск і міцність, що особливо важливо для щоденного носіння.
Метал добре зберігає форму й не потребує додаткової обробки для підтримання світлого кольору. Щоправда, деякі виробники все ж наносять родій, аби зробити поверхню яскравішою та стійкішою до подряпин, пише Гемологічний інститут Америки (GIA).
Ще одна причина популярності – гіпоалергенні властивості платини. В ювелірних виробах вона зазвичай має чистоту близько 95%, тому ризик подразнення шкіри нижчий, аніж у випадку з багатьма іншими сплавами, що містять більшу частку домішок.
Раніше платина належала до найдорожчих дорогоцінних металів через рідкісність і складність видобутку. Однак останніми роками її ринкова вартість знизилася, тоді як золото, навпаки, подорожчало.
Щоб довести необроблений платиновий виріб до якісного дзеркального блиску, потрібно більше часу й зусиль. Тож за ціною він може бути близьким до виробів із білого золота – залежно від дизайну та проби,
– пояснюють експерти.
Нагадаємо, найбільші у світі запаси металів платинової групи (зокрема паладію, іридію, осмію, родію та рутенію) має Південна Африка. Також до трійки лідерів входять Росія та Зімбабве.
Скільки коштує такий брухт в Україні
До слова, напередодні НБУ показав оновлене розпорядження, згідно з яким закупівельні ціни на метал у брухті (без ПДВ) такі:
- 900 проба – 2 123,90 гривні за грам;
- 950 проба – 2 241,90 гривні за грам;
- 999,5 проба – 2 358,71 гривні за грам.