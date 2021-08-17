Аналітик Bloomberg назвав ім'я можливого творця біткойна: перше фото

Криптовалюти стали важливою частиною сучасного світу фінансів. Лідером цього ринку є біткойн. Проте, досі невідомо, хто стоїть за створенням цієї цифрової монети. Головний аналітик видання Bloomberg Ерік Балчунас неочікувано назвав ім'я можливого творця біткойна.

Наразі автор найпопулярнішої криптовалюти світу відомий під псевдонімом Сатоші Накамото. Проте, експерт з Bloomberg припустив, що батьком біткойна є американський програміст Хел Фінні.

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Аналітик Bloomberg назвав ім'я можливого творця біткойна

Свою здогадку Ерік Балчунас опублікував у твітер. Як доказ він використав повідомлення програміста на одному з форумів датоване 1993 роком. У цьому посланні Фінні пише про ідею криптовалютних торгових карт. Принцип їхньої роботи дуже схожий з сучасною технологією невзаємозамінних токенів (NFT).

Я не у своїй стихії, але зважаючи на те що, я бачив: Хал = Сатоші,

– зазначив Балчунас.

Аналітик Bloomberg назвав можливого творця біткойна / Скриншот твітера Балчунаса

Цікаві деталі про статки творця біткойна:

За різними оцінками Сатоші Накамото має від 750 тисяч до 1,1 мільйона віртуальних монет.

віртуальних монет. За даними CoinDesk актуальна ціна біткойна становить 47 тисяч доларів.

доларів. Тож, його капітал коливається в діапазоні від 35,2 мільярда доларів до 51,7 мільярда доларів.

Що відомо про Хела Фінні:

Працював розробником у компанії PGP Corporation. Його найняв на роботу автор цифрового підпису та операції шифрування Пилип "Філ" Циммерман.

Серед прихильників криптовалют Фінні відомий, як один із перших фанів біткойна. Наприклад, програміст провів першу біткойн-трансляцію у 2009 році разом із людиною або групою людей, яка відома під псевдонімом Сатоші Накамото.

У 2014 році програміст помер від бокового аміотрофічного склерозу. На момент смерті йому було 58 років.

Відтак творець віртуальної валюти міг би претендувати на місце у тридцятці рейтингу Forbes . Крім того, в середині липня після 10 років "сну" активізувався криптогаманець , який був створений після зникнення Сатоші Накамото.

Хал Фінні / Фото Thread Reader