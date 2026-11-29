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Який камінь знайшов американець

Під час прямої трансляції в TikTok чергових розкопок чоловік разом із другом натрапив на унікальний екземпляр вагою 6,03 карата – найбільший алмаз, знайдений у парку Crater of Diamonds з початку 2026 року, пише The Independent.

Емоційна реакція на успіх миттєво розлетілася мережею. "О Боже! О Боже!" – вигукнув приголомшений американець, коли промив гравій у відрі та висипав його на стіл, а серед породи заблищав алмаз розміром приблизно з ніготь.

До слова, колекціонери припускають, що знахідка може коштувати понад мільйон доларів. Однак сертифікована фахівчиня з оцінки дорогоцінного каміння Лора Стенлі називає скромнішу суму – близько 250 тисяч доларів. Саме за стільки, за її словами, можна продати високоякісний жовтий алмаз вагою 6 каратів, знайдений у цьому парку, водночас одним із чинників формування ціни є його походження.

Що відомо про парк Crater of Diamonds

З 1972 року, відколи колишній кар'єр став частиною державного парку, на його території виявили понад 37 тисяч алмазів. За символічні 15 доларів відвідувачі можуть наповнити породою відро об'ємом близько 19 літрів, а всі знайдені коштовності залишити собі. Переважно туристам трапляються невеликі камені вартістю кілька сотень доларів, однак бувають і винятки:

у 2020 році менеджер банку з Арканзасу викопав алмаз вагою 9 каратів;

а у 2024 році французові пощастило натрапити на 7-каратний екземпляр.

Цікаво! Саме тут у 1924 році виявили найбільший алмаз в історії США – Uncle Sam ("Дядько Сем") у 40,23 карата.

Зауважимо, що природні алмази формуються в надрах Землі під впливом надзвичайно високих температур і тиску. На поверхню вони потрапляють унаслідок вулканічної активності, після чого розносяться водою або вітром. Такі мінерали мутні й нерідко мають неправильну форму, тож під час огранювання й полірування можуть втрачати близько 25% початкової маси.

Де розташований парк Crater of Diamonds: дивіться на карті