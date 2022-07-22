Ціна еталонної нафти прямує до нового психологічного рубежу: що відбувається на ринку
22 липня 2022 , 22:34Читать новость на русском
Нафта продовжує знецінюватися. Яка актуальна вартість чорного золота та що відбувається на ринку, читайте далі.
Скільки коштує нафта
- Серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні 103,28 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна опустилася на 0,56%.
- Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 94,80 долара, за даними Yahoo!Finance, що на 1,61% менше, ніж на відкритті ринку.
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Що відбувається на ринку нафти
Останнім часом ціни на ринку нафти переживають своєрідний "шторм": ціна то різко падає, то різко росте, тому що різні фактори тиснуть на ринок:
- З одного боку росту цін сприяє занепокоєння щодо пропозиції нафти через санкції Заходу стосовно росії. Адже ЄС до кінця року майже повністю відмовиться від російської нафти і шукає альтернативи.
- З іншого боку зростає занепокоєння щодо можливої глобальної рецесії, яка обвалить попит на нафту, а разом з тим і ціни.
- Ще один фактор – рішення ОПЕК щодо обсягів видобування нафти.
Прогнози для ринку нафти
Фахівці не можуть однозначно дати відповідь на питання, якими будуть ціни на нафту до кінця поточного року. Річ у тому, що ніхто не знає, коли чекати на глобальну рецесію, яка скоріш за все-таки настане. Адже з глобальною рецесією впаде попит на нафту, а з ним і ціни.
- Якщо її не буде, то Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.
- Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.
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