Ціна еталонної нафти прямує до нового психологічного рубежу: що відбувається на ринку

Нафта продовжує знецінюватися. Яка актуальна вартість чорного золота та що відбувається на ринку, читайте далі.

Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні 103,28 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна опустилася на 0,56%.

торгуються на рівні 103,28 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна опустилася на 0,56%. Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 94,80 долара, за даними Yahoo!Finance, що на 1,61% менше, ніж на відкритті ринку.

До теми Ціна нафти на межі психологічної позначки: які опції реальні з врахуванням прогнозів експертів

Що відбувається на ринку нафти

Останнім часом ціни на ринку нафти переживають своєрідний "шторм": ціна то різко падає, то різко росте, тому що різні фактори тиснуть на ринок:

З одного боку росту цін сприяє занепокоєння щодо пропозиції нафти через санкції Заходу стосовно росії. Адже ЄС до кінця року майже повністю відмовиться від російської нафти і шукає альтернативи.

З іншого боку зростає занепокоєння щодо можливої глобальної рецесії, яка обвалить попит на нафту, а разом з тим і ціни.

Ще один фактор – рішення ОПЕК щодо обсягів видобування нафти.

Прогнози для ринку нафти

Фахівці не можуть однозначно дати відповідь на питання, якими будуть ціни на нафту до кінця поточного року. Річ у тому, що ніхто не знає, коли чекати на глобальну рецесію, яка скоріш за все-таки настане. Адже з глобальною рецесією впаде попит на нафту, а з ним і ціни.

Якщо її не буде, то Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців. Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.

Це вас може зацікавити – в ООН розповіли, коли може стартувати експорт українського зерна: дивитися відео