Не лише російські: на біржах почали зростати акції українських компаній

Ефект від розмови Трампа та Путіна, а згодом розмови очільника США й з президентом Володимиром Зеленським, що нібито дав перспективи на завершення війни, вплинув на ріст акцій українських компаній.

Які акції українських компаній зросли

Курс акцій агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку торгів станом на ранок 13 лютого підскочив на 13,29%, передає 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Ще перед новинами про розмову Трампа з Зеленським та Путіним, станом на 12 лютого, акції компанії Ferrexpo виросли на 18,06%.

Водночас на Варшавській фондовій біржі стрімко почали дорожчати акції й українських компаній:

Курс акцій Milkiland збільшився на 12,11%,

Компанії Coal Energy із зупиненими через війну шахтами – на 6,79%,

Найбільший виробник цукру в Україні "Астарти" – на 5,36%,

Агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" з землями біля фронту – на 4,56% та 3,72%,

KSG-Agro – на 4,85%.

Зауважте! Крім цих компаній, на 7,91% зросли в ціні й акції найбільшого українського виробника олії "Кернел".