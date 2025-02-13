Какие акции украинских компаний выросли
Курс акций агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже с начала торгов по состоянию на утро 13 февраля подскочил на 13,29%, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Еще перед новостями о разговоре Трампа с Зеленским и Путиным, по состоянию на 12 февраля, акции компании Ferrexpo выросли на 18,06%.
В то же время на Варшавской фондовой бирже стремительно начали дорожать акции и украинских компаний:
- Курс акций Milkiland увеличился на 12,11%,
- Компании Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами – на 6,79%,
- Крупнейший производитель сахара в Украине "Астарты" – на 5,36%,
- Агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" с землями у фронта – на 4,56% и 3,72%,
- KSG-Agro – на 4,85%.
Заметьте! Кроме этих компаний, на 7,91% выросли в цене и акции крупнейшего украинского производителя масла "Кернел".