Какие акции украинских компаний выросли

Курс акций агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже с начала торгов по состоянию на утро 13 февраля подскочил на 13,29%, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Еще перед новостями о разговоре Трампа с Зеленским и Путиным, по состоянию на 12 февраля, акции компании Ferrexpo выросли на 18,06%.

В то же время на Варшавской фондовой бирже стремительно начали дорожать акции и украинских компаний:

Курс акций Milkiland увеличился на 12,11%,

Компании Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами – на 6,79%,

Крупнейший производитель сахара в Украине "Астарты" – на 5,36%,

Агрохолдингов "Агротон" и "ИМК" с землями у фронта – на 4,56% и 3,72%,

KSG-Agro – на 4,85%.

Заметьте! Кроме этих компаний, на 7,91% выросли в цене и акции крупнейшего украинского производителя масла "Кернел".