Ілон Маск спровокував новий обвал акцій Tesla: до якого скандалу потрапив мільярдер

Американський мільярдер та бізнесмен знову потрапив у скандал через свої публічні заяви. На це відреагував фондовий ринок і акції компанії Tesla зафіксували черговий спад.

Як зазвичай, усе відбулося на платформі X (у минулому Twitter). Ілон Маск підтримав антисемітський пост, де представників єврейської громади звинуватили у "діалектичній ненависті проти білих людей".

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Акції Tesla впали через нові скандальні заяви Ілона Маска

Після цього на фондовій біржі зафіксували знецінення акцій Tesla, яка є єдиною публічною компанією під керівництвом Ілона Маска. Згідно з даними Yahoo!Finance, торги у четвер, 16 листопада, акції виробника електромобілів завершили з ціною на рівні 234 доларів за штуку. Цінні папери Tesla впали в ціні на 3,81%.

Ринкова капіталізація компанії наразі становить 742,56 мільярда доларів. Загалом за останні 52 тижні максимально акції Tesla коштували 299 доларів за штуку, а мінімально – трохи більш як 101 долар.

Нагадаємо, що Ілон Маск недавно дорікнув легендарному інвестору Воррену Баффету. Мовляв, він міг би інвестувати в Tesla, коли вона коштувала значно менше. Натомість Баффет у 2008 році обрав до свого портфеля акцій іншого виробника електромобілів. Йдеться про китайську компанію BYD. Ця ставка принесла компанії Баффета у 2021 році понад 7 мільярдів доларів.