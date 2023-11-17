Илон Маск спровоцировал новый обвал акций Tesla: в какой скандал попал миллиардер

Американский миллиардер и бизнесмен снова попал в скандал из-за своих публичных заявлений. На это отреагировал фондовый рынок и акции компании Tesla зафиксировали очередной спад.

Как обычно, все произошло на платформе X (в прошлом Twitter). Илон Маск поддержал антисемитский пост, где представителей еврейской общины обвинили в "диалектической ненависти против белых людей".

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Акции Tesla упали из-за новых скандальных заявлений Илона Маска

После этого на фондовой бирже зафиксировали обесценивание акций Tesla, являющейся единственной публичной компанией под руководством Илона Маска. Согласно данным Yahoo!Finance, торги в четверг, 16 ноября, акции производителя электромобилей завершили с ценой на уровне 234 долларов за штуку. Ценные бумаги Tesla упали в цене на 3,81 %.

Рыночная капитализация компании сейчас составляет 742,56 миллиарда долларов. В общей сложности за последние 52 недели максимально акции Tesla стоили 299 долларов за штуку, а минимально – чуть более 101 доллара.

Напомним, что Илон Маск недавно упрекнул легендарного инвестора Уоррена Баффета. Мол, он мог бы инвестировать в Tesla, когда она стоила гораздо меньше. В то же время Баффет в 2008 году выбрал в свой портфель акций другого производителя электромобилей. Речь идет о китайскую компанию BYD. Эта ставка принесла компании Баффета в 2021 году более 7 миллиардов долларов.