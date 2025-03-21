Хто заробив понад 16 мільярдів доларів на обвалі акцій Tesla

Увага світу фінансів була прикута до обвалу акцій Tesla. Водночас деякі інвестори лише виграли від знецінення акцій виробника електрокарів.

Хто заробив на обвалі акцій Tesla

За останні три місяці акції Tesla впали в ціні вдвічі. Завдяки цьому хедж-фонди, які робили ставку на падіння цінних паперів компанії Ілон Маска, заробили мільярди доларів, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Трейдери, які зробили ставку на падіння акцій Tesla, зафіксували значні прибутки з моменту закриття торгів на біржі 17 грудня. Вони заробили понад 16 мільярдів доларів. З грудня ринкова капіталізація Tesla впала на понад 800 мільярдів доларів, спровокувавши зменшення статків що призвело до зменшення статків Ілона Маска на більше ніж 100 мільярдів доларів. Лише в середині березня ціна акції Tesla впала на понад 15%, що призвело до найгіршого дня для компанії на біржі з вересня 2020 року.

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Серед причин, які спровокували обвал акцій виробника електрокарів, падіння продажів автівок Tesla в Європі, до яких призвели політичні заяви Ілона Маска. Нагадаємо, мільярдер відкрито підтримував ультраправі партії в Європі.

Керуючий партнер хедж-фонду Clean Energy Transition з активами в 1,5 мільярда доларів заявив, що компанія Tesla мала дуже високу цінність бренду, але Маск її повністю знищив. Крім того, Пер Лекандер додав, що Маск опинився не на тому боці своєї цільової аудиторії. Він наголосив, що електрокари "не купують люди в ковбойських чоботях".