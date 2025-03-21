Кто заработал более 16 миллиардов долларов на обвале акций Tesla

Внимание мира финансов было приковано к обвалу акций Tesla. В то же время, некоторые инвесторы лишь выиграли от обесценения акций производителя электрокаров.

Кто заработал на обвале акций Tesla

За последние три месяца акции Tesla упали в цене вдвое. Благодаря этому хедж-фонды, делавшие ставку на падение ценных бумаг компании Илон Маска, заработали миллиарды долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Трейдеры, сделавшие ставку на падение акций Tesla, зафиксировали значительную прибыль с момента закрытия торгов на бирже 17 декабря. Они заработали больше 16 миллиардов долларов. С декабря рыночная капитализация Tesla упала более чем на 800 миллиардов долларов, спровоцировав уменьшение ставок, что привело к уменьшению состояния Илона Маска на более чем 100 миллиардов долларов. Только в середине марта цена акции Tesla упала более чем на 15%, что привело к худшему дню для компании на бирже с сентября 2020 года.

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Среди причин, спровоцировавших обвал акций производителя электрокаров, падение продаж автомобилей Tesla в Европе, к которым привели политические заявления Илона Маска. Напомним, миллиардер открыто поддерживал альтраправые партии в Европе.

Управляющий партнер хедж-фонда Clean Energy Transition с активами в 1,5 миллиарда долларов заявил, что компания Tesla обладала очень высокой ценностью бренда, но Маск ее полностью уничтожил. Кроме того, Пер Лекандер добавил, что Маск оказался не на той стороне своей целевой аудитории. Он подчеркнул, что электрокары "не покупают люди в ковбойских сапогах".