Банки та акції предметів розкоші: як фондовий ринок Франції реагує на торгові війни
- Фондовий ринок Франції обвалився до найнижчого рівня за 17 місяців через митні збори Дональда Трампа.
- Фінансовий сектор і акції предметів розкоші зазнали значних втрат, зокрема Societe Generale, Credit Agricole, Kering, Hermes, і LVMH.
Паніка на фондових ринках, яка була спричинена новими митними зборами Дональда Трампа, набрала обертів у неділю, 6 квітня. Продовження цієї історії відбулося й у понеділок, 7 квітня. Таким чином, індекс фондового ринку Франції опустився до майже 7 000 пунктів, досягнувши найнижчого рівня за 17 останніх місяців.
Як впала фондова біржа Франції
Настрої інвесторів залишаються слабкими на тлі зростаючих побоювань, що тарифна політика Дональда Трампа може перерости в повномасштабну глобальну рецесію. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на La Tribune, лише Паризька фондова біржа зранку вже впала на 6,19%.
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За даними Trading Economics, станом на 14:00, головний фондовий індекс Франції CAC 40 впав до 6 947 пунктів.
- Відомо, що більшість секторів "пішли в мінус", а фінансовий сектор був одним із найгірших.
- Один з найбільших французьких фінансових конгломератів, Societe Generale, та найбільший банк і одна з найбільших компаній Франції, Credit Agricole, впали на 8,3%.
- BNP Paribas впав на 5,9%, а AXA впав на 5,1%.
- Акції предметів розкоші також зазнали значного удару: Kering впав на 8,6%, Hermes впав на 5,2%, а LVMH втратив 5%.
Цікаво! Попри таку реакцію світу на введені мита, адміністрація Трампа не має намір відступати. Сам Трамп заявив, що "іноді потрібно прийняти ліки, щоб щось виправити".