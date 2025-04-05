Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів 24 Каналу, що відбуватиметься з курсом гривні щодо долара і яку валюту краще купувати українцям сьогодні. Також Велика Британія планує запровадити дзеркальні заходи проти США та створила список з 8 тисяч категорій різної американської продукції, на які вона може ввести мита.

Важливо Перша світова тарифна війна: як нові мита Трампа струсонуть світ і чому це шанс для України

Тривають кризові "гойдалки"

Фурса зазначив, що курс української гривні до долара буде стабільним, адже він є фактично зафіксованим через війну Росії проти України.

Зверніть увагу! США запровадили найбільші тарифи проти Китаю – вони становитимуть 54%. Проте ставки можуть зрости до 79%, якщо президент США дотримається своєї обіцянки ввести додаткові 25% мита для будь-якої країни, яка купує нафту у Венесуели.

Проте в світі, за його словами, зараз тривають такі "гойдалки", що навіть важко спрогнозувати, чим все закінчиться.

Зазвичай, коли починались кризові явища, всі бігли якраз в долар – в "тиху гавань" – Сполучені Штати Америки,

– зауважив він.

Однак зараз це вкрай непередбачуваний ринок. Тим паче на тлі розмов про плани Трампа щодо долара і американського боргу. Тому, на думку інвестиційного банкіра, це точно не спонукатиме нікого купувати долар.

Сьогодні долар дуже сильно впав. Наприклад, курс євро – долар вже був зафіксований на позначці 1.11. Хоча нещодавно йшлося майже про паритет – 1 долар за 1 євро,

– підкреслив Сергій Фурса.

Тому, за його словами, курс долара зараз буде непрогнозованим, і купляти його точно не варто. Якщо ж дуже треба витратити гривні, то краще купити євро.

Нагадаємо, що на думку політичного експерта Андрія Городницького, Трамп використовує митні війни, щоб політично натиснути на певних лідерів, змусивши їх піти назустріч США та інвестувати в їхню економіку.

Проте Городницький вважає мислення Трампа в цьому сенсі доволі примітивним, адже він хоче "налякати світ і сподівається, що досягне результату". Президент США прагне з кожною новою інвестицією посилювати свій політичний рейтинг і переконувати оточуючих, що це стало можливим завдяки діям.