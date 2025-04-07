Как упала фондовая биржа Франции

Настроения инвесторов остаются слабыми на фоне растущих опасений, что тарифная политика Дональда Трампа может перерасти в полномасштабную глобальную рецессию. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на La Tribune, только Парижская фондовая биржа утром уже упала на 6,19%.

Читайте также Цены на нефть обвалились до минимума за 2021 год

По данным Trading Economics, по состоянию на 14:00, главный фондовый индекс Франции CAC 40 упал до 6 947 пунктов.

Известно, что большинство секторов "ушли в минус", а финансовый сектор был одним из худших.

Один из крупнейших французских финансовых конгломератов, Societe Generale, и крупнейший банк и одна из крупнейших компаний Франции, Credit Agricole, упали на 8,3%.

BNP Paribas упал на 5,9%, а AXA упал на 5,1%.

Акции предметов роскоши также подверглись значительному удару: Kering упал на 8,6%, Hermes упал на 5,2%, а LVMH потерял 5%.

Интересно! Несмотря на такую реакцию мира на введенные пошлины, администрация Трампа не намерена отступать. Сам Трамп заявил, что "иногда нужно принять лекарства, чтобы что-то исправить".