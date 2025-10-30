Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Усе через Nvidia: фондовий ринок США відчув новий удар
30 жовтня, 17:08
2

Усе через Nvidia: фондовий ринок США відчув новий удар

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Акції Nvidia зросли на 4,7%, досягнувши капіталізації понад 5 трильйонів доларів.
  • Основні індекси Волл-стріт (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq) досягли рекордних максимумів через новини про Nvidia та оптимістичні очікування щодо ШІ.

Акції Nvidia зросли на 4,7%. Саме ця компанія стала першою з капіталізацією більш як 5 трильйонів доларів.

Що відбувається на фондовому ринку США?

Головні індекси Волл-стріт сягнули рекордних максимумів на тлі новин про Nvidia, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Нагадаємо! Акції Nvidia  почали рекордно зростати після того, як CEO компанії – Дженсен Хуан оголосив про 500 мільярдів замовлень на новітні AI-чипи. Також він розповів про плани, відносно створення суперкомп'ютерів для американського уряду.

Які зміни були відчутні:

  • індекс S&P 500 зріс на 1,4%:
  • філадельфійський індекс напівпровідників піднявся – на 2,1%;
  • Dow Jones – зростав на 0,6% і так далі.

Зауважимо, що три основні індекси біржі (Dow Jones, S&P 500 та Nasdaq Composite) уже неодноразово оновлювали свій максимум останніми днями. Підвищення відбувалось через:

  • оптимізм, відносно розвитку ШІ;
  • очікування зниження ставок ФРС;
  • позитивної динаміки прибутків.

Що потрібно знати про ринкове зростання вартості Nvidia?

  • Nvidia стала першою компанією, яка сягнула ринкової вартості 5 трильйонів доларів. Такий перебіг подій став можливим на фоні стрімкого розвитку штучного інтелекту, зазначає Bloomberg.

  • Потрібно зауважити, що акції Nvidia почала активно зростати ще у 2023 році. Тоді їх ціна збільшилась у більш як 4 рази.