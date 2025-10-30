Все из-за Nvidia: фондовый рынок США почувствовал новый удар

Акции Nvidia выросли на 4,7%. Именно эта компания стала первой с капитализацией более 5 триллионов долларов.

Что происходит на фондовом рынке США?

Главные индексы Уолл-стрит достигли рекордных максимумов на фоне новостей о Nvidia, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Цена на эти металлы ощутимо изменилась: сколько сегодня можно получить за золото и серебро

Напомним! Акции Nvidia начали рекордно расти после того, как CEO компании – Дженсен Хуан объявил о 500 миллиардах заказов на новейшие AI-чипы. Также он рассказал о планах, относительно создания суперкомпьютеров для американского правительства.

Какие изменения были ощутимы:

индекс S&P 500 вырос на 1,4%:

филадельфийский индекс полупроводников поднялся – на 2,1%;

Dow Jones – рос на 0,6% и так далее.

Заметим, что три основных индекса биржи (Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite) уже неоднократно обновляли свой максимум в последние дни. Повышение происходило из-за:

оптимизма, относительно развития ИИ;

ожидания снижения ставок ФРС;

положительной динамики прибыли.

Что нужно знать о рыночном росте стоимости Nvidia?