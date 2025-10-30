Все из-за Nvidia: фондовый рынок США почувствовал новый удар
- Акции Nvidia выросли на 4,7%, достигнув капитализации более 5 триллионов долларов.
- Основные индексы Уолл-стрит (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq) достигли рекордных максимумов из-за новостей о Nvidia и оптимистичных ожиданий относительно ИИ.
Акции Nvidia выросли на 4,7%. Именно эта компания стала первой с капитализацией более 5 триллионов долларов.
Что происходит на фондовом рынке США?
Главные индексы Уолл-стрит достигли рекордных максимумов на фоне новостей о Nvidia, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Напомним! Акции Nvidia начали рекордно расти после того, как CEO компании – Дженсен Хуан объявил о 500 миллиардах заказов на новейшие AI-чипы. Также он рассказал о планах, относительно создания суперкомпьютеров для американского правительства.
Какие изменения были ощутимы:
- индекс S&P 500 вырос на 1,4%:
- филадельфийский индекс полупроводников поднялся – на 2,1%;
- Dow Jones – рос на 0,6% и так далее.
Заметим, что три основных индекса биржи (Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite) уже неоднократно обновляли свой максимум в последние дни. Повышение происходило из-за:
- оптимизма, относительно развития ИИ;
- ожидания снижения ставок ФРС;
- положительной динамики прибыли.
Что нужно знать о рыночном росте стоимости Nvidia?
Nvidia стала первой компанией, которая достигла рыночной стоимости 5 триллионов долларов. Такой ход событий стал возможным на фоне стремительного развития искусственного интеллекта, отмечает Bloomberg.
Нужно заметить, что акции Nvidia начала активно расти еще в 2023 году. Тогда их цена увеличилась в более чем 4 раза.