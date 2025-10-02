Акції Netflix різко обвалилися. Збитки компанії уже сягнули 15 мільярдів доларів. Таке різке падіння стало реакцією на твіт Ілона Маска.

Чому падають акції Netflix?

В X Ілон Маск написав "Скасуйте Netflix", повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Читайте також Продовжує використовувати Білорусь: Росії не вистачає власних ресурсів

До цього бізнесмен репостив та коментував пости, де користувачі повідомляли про скасування підписки на Netflix. Причиною обурення Маска стала політика сервісу. Бізнесмен наполягає на тому, що Netflix пропагандує ЛГБТ, а також він незадоволений жартами над смертю Чарлі Кірка.

Зверніть увагу! У середу Маск закликав користувачів анулювати підписки на Netflix через деякі вислови режисера Геміша Стіла. Зауважимо, що оригінальність цього коментаря не підтверджена. Стіл нібито обурюючись у мережі назвав загиблого Кірка "випадковим нацистом".

Маск вважає, що анімаційне шоу "Глухий кут: Парк паранормальних явищ" на Netflix пропагує трансгендерність серед дітей. Саме тому, на думку бізнесмена, потрібно обмежити вплив цього сервісу на неповнолітніх.

Важливо! За даними investing.com, зараз акції Netflix – 1 170,90 доларів.

Останні новини про Ілона Маска

Ілон Маск може стати першим трильйонером. Це пов'язано з діяльністю його компанії Tesla.

Маск готується о запуску нового інноваційного продукту, який стане аналогом Вікіпедії. Цей сервіс буде діяти на базі штучного інтелекту Grok.

Цікаво! Схоже, що загибель Чарлі Кірка примирила Маска та Трампа. Колишніх союзників бачили разом на похороні активіста. Щобілше, чоловіки навіть потиснули одне одному руки, повідомляє The Guardian.