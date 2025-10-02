Потеряли 15 миллиардов из-за один твита Маска: шокирующий обвал акций Netflix
- Акции Netflix потеряли 15 миллиардов долларов из-за твита Илона Маска, который призвал отменить подписку на сервис.
- Маск обвинил Netflix в пропаганде ЛГБТ и трансгендерности.
Акции Netflix резко обвалились. Убытки компании уже достигли 15 миллиардов долларов. Такое резкое падение стало реакцией на твит Илона Маска.
Почему падают акции Netflix?
В X Илон Маск написал "Отмените Netflix", сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.
До этого бизнесмен репостил и комментировал посты, где пользователи сообщали об отмене подписки на Netflix.
Причиной возмущения Маска стала политика сервиса. Бизнесмен настаивает на том, что Netflix пропагандирует ЛГБТ, а также он недоволен шутками над смертью Чарли Кирка.
Обратите внимание! В среду Маск призвал пользователей аннулировать подписки на Netflix из-за некоторых высказываний режиссера Хэмиша Стила. Заметим, что оригинальность этого комментария не подтверждена. Стил якобы, возмущаясь в сети, назвал погибшего Кирка "случайным нацистом".
Маск считает, что анимационное шоу "Тупик: Парк паранормальных явлений" на Netflix пропагандирует трансгендерность среди детей. Именно поэтому, по мнению бизнесмена, нужно ограничить влияние этого сервиса на несовершеннолетних.
Важно! По данным investing.com, сейчас акции Netflix – 1 170,90 долларов.
