Акции Netflix резко обвалились. Убытки компании уже достигли 15 миллиардов долларов. Такое резкое падение стало реакцией на твит Илона Маска.

Почему падают акции Netflix?

В X Илон Маск написал "Отмените Netflix", сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

До этого бизнесмен репостил и комментировал посты, где пользователи сообщали об отмене подписки на Netflix.

Причиной возмущения Маска стала политика сервиса. Бизнесмен настаивает на том, что Netflix пропагандирует ЛГБТ, а также он недоволен шутками над смертью Чарли Кирка.

Обратите внимание! В среду Маск призвал пользователей аннулировать подписки на Netflix из-за некоторых высказываний режиссера Хэмиша Стила. Заметим, что оригинальность этого комментария не подтверждена. Стил якобы, возмущаясь в сети, назвал погибшего Кирка "случайным нацистом".

Маск считает, что анимационное шоу "Тупик: Парк паранормальных явлений" на Netflix пропагандирует трансгендерность среди детей. Именно поэтому, по мнению бизнесмена, нужно ограничить влияние этого сервиса на несовершеннолетних.

Важно! По данным investing.com, сейчас акции Netflix – 1 170,90 долларов.

